Leszavazták a fideszesek az Ungár által benyújtott egykori fideszes javaslatot

Az LMP szerint egységesen a minimálbér összegére kellene növelni minden érintett számára az otthonápolási díjat - mondta el sokadjára javaslatát Ungár Péter keddi sajtótájékoztatóján.

A képviselő emlékeztetett: 2004-ben még az akkor ellenzékben lévő Fidesz politikusa, Mátrai Márta is ezt kezdeményezte egy javaslatában. Ungár most az egykori fideszes javaslatot nyújtotta be ismét a népjóléti bizottsághoz, ahol azonban a kormánypártok képviselői leszavazták egykori saját javaslatukat.

Bár tavaly a kormány emelte azok díját, akik gyermeküket ápolják otthon, de azokat, akik idősebb hozzátartozójukról gondoskodnak, 38 vagy 58 ezer forinttal "alázzák meg" - fogalmazott a politikus.