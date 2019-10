350 főt bocsát el a Dunaferr jövő év végéig, a dunaújvárosi polgármester azonnal egyeztetést kezdeményezett

A világ acélipari válsága miatt közel fél éve pénzügyi-gazdasági gondokkal küzd a Dunaferr. A dunaújvárosi cég most bejelentette: az adminisztráció és a karbantartás területéről 350 főt bocsát el. Pintér Tamás polgármester azonnal egyeztetést kezdeményezett a céggel és a szakszervezetekkel.

Csoportos létszámleépítést jelentett be tegnap az ISD Dunaferr. Az alkalmazottak Facebook-csoportjában is nyilvánosságra hozott levelet Jevgenyij Tankilevics (Evgeny Tankhilevich) jegyezte, aki arról tájékoztatta a munkavállalókat, hogy az acélipari válság miatt

közel fél éve

komoly gazdasági és pénzügyi veszteségek érik a céget, ezért elbocsátásokra kényszerülnek.

A leépítés főleg az adminisztráció és a karbantartás területét érinti majd

– írja a cégvezető. Kifejti, a vasérc és a szén ára emelkedik, miközben a termékek iránt csökken a kereslet, ezért minden jelentős acélgyártó a termelés csökkenésére kényszerült. A társaságcsoport veszteségeire pedig a 2017-18-ban felhalmozott tartalékok sem nyújtanak fedezetet.

Tankilevics kiemeli,

a hivatali idejük végén járó hatóságok (az önkormányzati választáson a dunaújvárosi polgárok leváltották a fideszes városvezetést – a szerk.) is inkább politikai kérdésként kezelték az ügyet és eszközként használták fel a választási kampányban ahelyett, hogy a megoldásban segítették volna a Dunaferrt.

A cégvezető abban bízik, hogy a kormány valódi segítséget nyújt.

Tankilevics azt írja, az érdekképviseletekkel együttműködve mindent megtesznek, hogy enyhítsék a munkájukat elvesztő dolgozók nehézségeit. Emellett a munkaerőpiacon tapasztalható hiányt felidézve abbéli reményét fejezi ki, hogy a legtöbb elbocsátott dolgozó mielőbb új munkahelyet talál.

Tény, a Dunaferr weboldalán a közelmúltban két olyan közlemény (itt és itt olvasható) is megjelent, melyek arra utalnak, hogy „pozíciójukat megtartani igyekvő” (azaz a választáson azóta leváltott fideszes városvezetéshez tartozó) politikusok nyilatkozatai ártanak a csaknem 5000 főt foglalkoztató vállalatnak.

Pintér Tamás, Dunaújváros frissen megválasztott polgármestere közleményben reagált a hónapok óta érlelődő leépítés hírére. Mint írja, az önkormányzat nevében haladéktalanul felvette a kapcsolatot az ISD Dunaferr Zrt. menedzsmentjével.

A cégvezetés konstruktív hozzáállásának köszönhetően ezek az egyeztetések napokon belül elindulnak

– írja a városvezető. Kiemeli, a menedzsmenttel való egyeztetést követően a szakszervezeteket is tárgyalóasztalhoz hívják, hogy a jelenleg fennálló helyzetet a lehető legszélesebb körben és szakértelemmel tudják kezelni.

Bízom abban, hogy az önkormányzat által újraindított kommunikáció az ISD Dunaferr Zrt. vezetőségével meghozza a jelen és az elkövetkező időszakban is a gyümölcsét – teszi hozzá Pintér.

A cég közleményében azt írta,

a 2020. december 31-ig lezáruló létszámcsökkentési folyamat 350 munkavállalót érint.

Az elbocsátásokat jelezték a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően a Központi Üzemi Tanács és a szakszervezeteket felé is.

Az ISD Dunaferr Zrt. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ebben a nehéz helyzetben is segítse az érintett dolgozókat – teszik hozzá.

A vállalat közleménye a leépítés okaként „általánosságban a csökkenő keresletet” nevezi meg, ezen belül is kiemeli

a csökkenő autóipari megrendeléseket, a visszaeső építőipari keresletet, valamint a fémfeldolgozó iparban tapasztalható visszaesést.

Nyomatékosítják, már eddig is „számos működés- és termelésracionalizálási intézkedést” vezettek be: beruházások átütemezése, a működési költségek visszafogása, a túlóraszámok csökkentése, átszervezések, létszámstop. Hozzáteszik, a vállalatnak már most fel kell készülnie számos környezetvédelmi beruházásra és fejlesztésre, melyek rendkívül jelentős költségterhet jelentenek majd a következő években.

Az elbocsátottak lehetőségei



A Dunaferr közleményében azt is ismerteti, a kollektív szerződésben biztosított szabályok szerint minden érintett munkavállaló számára felajánlanak más munkakört – jelenleg betöltetlen vagy kölcsönzött munkaerő által betöltött pozíciót –, ahol folytathatják a munkát a vállalat kötelékében.



Amennyiben az érinett személy ezt nem fogadja el, végkielégítéssel távozhat a vállalattól, vagy élhet a Dunaferr Foglalkoztatásért Acélalapítvány által biztosított lehetőségekkel.



Az 1994-ben létrehozott alapítvány 1 éven át anyagi támogatást és segítséget nyújt a továbblépéshez. Az Acélalapítványhoz átkerülő munkavállalók az első 6 hónapban teljes bérüket kapják kézhez, a második 6 hónapban pedig az összeg a bér 80 százalékára változik. Az egy éves támogatás, adott feltételek teljesülése mellett további 1 évvel hosszabbítható.



Az Acélalapítvány azonban nem csupán anyagilag támogatja az elbocsátott munkavállalókat, hanem képzésekkel, tréningekkel, mentorálással, munkaügyi központ által szervezett előadásokkal, jogi tanácsadással is igyekszik segíteni.