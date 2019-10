Közel egymilliárd forintos adósságba került a gyermekvédelem és a szociális ellátás rendszere

A Magyar Államkincstár legutóbbi adatai szerint 935 millió forint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság adóssága - derül ki abból a parlamenti írásbeli kérdésből, amit a jobbikos Rig Lajos országgyűlési képviselő intézett Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterhez.

A képviselő kérdésében szereplő adatok szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltségnek, azon belül a Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye is úszik az adósságban, ami már elérheti a 180 millió forintot.

A jobbikos politikus szerint az óriási adósság a mindennapi működést is veszélyezteti, ezért a következő kérdéseket tette fel Kásler miniszternek:

Miként segít a kormány az intézményen?

Mi az oka az egyre növekvő adósságnak?

Amennyiben a válasz megérkezik, arról mi is be fogunk számolni.

Az Alfahír megkeresésére Rig Lajos a szociális területet érintő adósságállománnyal kapcsolatban arról beszélt, hogy a szociális szféra lényegében ugyanabban a cipőben jár mint az egészségügy: magas szintű az alulfinanszírozottság, ráadásul a szociális dolgozók még az egészségügyiseknél is kevesebbet keresnek azonos, vagy akár magasabb leterheltség mellett.

A képviselő úgy véli, mindez veszélyezteti a mindennapi ellátást is: példának említette, hogy az idősgondozásban, vagy a pszichiátriai ellátásban magas költségeket jelent a bentlakásos rendszer, ám az állam nem fordít elegendő összeget ennek finanszírozására, a bekerülési költség magasabb a támogatásnál, így a rendszerben adósságok keletkeznek.

Ráadásul nem csupán eladósodásról van szó, hanem az ellátás minőségének romlásáról is, hiszen alacsonyabb forrásokból az eszközállomány is hiányt szenved - jegyezte meg. Kérdésünkre megerősítette, hogy a kormány "családbarát intézkedései" közepette a gyermekvédelmi rendszer is áldozatául esik az alulfinanszírozottságnak, hiszen az árvaellátás, vagy a jelzőrendszer alapján kiemelt gyermekek gondozása sem lehet optimális egy adósságokban úszó intézmény keretein belül.