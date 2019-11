Ismét beszélt az Orbánnak nyújtott anyagi támogatásról Soros György

Az Orbán Viktornak adott támogatásról is beszélt Soros György a Guardiannak, a lap újságírója New York-i otthonában beszélgetett a milliárdossal. A 89 éves spekuláns az interjúban életútjáról, szakmai sikereiről és alapítványáról is mesél, de kitér az aktuálpolitikai folyamatokra is.

Soros György a több mint egy órás beszélgetés alatt többször említi Magyarországot, a cikkben kiemelik, hogy itt indult el 1984-ben a magyar származású üzletember első alapítványa. Az első projektben antikommunista fiatalokat támogattak fénymásoló gépekkel, hogy azok segítségével hatékonyabban terjeszthessék üzeneteiket. Így ismerkedett meg Orbán Viktorral is, akit akkor még fiatal demokratának tartott Soros György. 1989-ben még az oxfordi tanulmányát is fizette a Fidesz-alapítónak.

A sorosozást pár éve új szintre emelő Orbánt szélsőjobboldalinak nevezi a lap újságírója, felhozza a "Stop Soros" nevű fideszes javaslatcsomagot és az üzletember arcával futó kommunikációs kampányt. Soros György ez utóbbit nem tartja személyes ügynek és nem is hagyná azzá válni.

A köztünk levő különbség nem személyes, hanem ideológiai, teljesen ellentétesen látjuk a világot.

Soros György azt mondta: korábban azért támogatta az országot bevándorlókkal elárasztó magyar miniszterelnököt, mert nagyon aktív támogatója volt a nyílt társadalomnak. Időközben viszont zsarnokká vált a milliárdos szerint, olyanná, aki maffiaállamot épít.

Arról is beszél, hogy addig nem fog visszatérni Magyarországra, ameddig Orbán Viktor van hatalmon, mert az ellene indított plakátkampány fizikai inzultus érhetné. Úgy fogalmaz: