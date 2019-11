Ennyiért vehették meg Orbánék az osztrák fegyvergyárat

A haderőfejlesztés több egyszerű adásvételnél, a modernizáció a tudástranszferre is kiterjed, és ahol lehetőség van rá, gyártókapacitásokat is Magyarországra hoznak, úgy fordítják az adófizetők pénzét haderőreformra, hogy a hazai gazdasági fejlődéshez is hozzá tudnak járulni, közben felhelyezve az országot a nemzetközi hadiipar térképére - mondta a Magyar Nemzetnek a haderő- és hadiipari fejlesztéseket koordináló kormánybiztos.