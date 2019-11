Brexit: Magyarországnak a rendezett megállapodás az érdeke

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának hétfői ülésén a brit kilépés kapcsán meghallgatták Iain Lindsay brit nagykövetet és Takács Szabolcsot, a kormány Brexit-ügyi miniszteri biztosát, Elhangzott: szeptember végéig 55 600 magyar kérelmezte az Egyesült Királyságban a letelepedett státuszt – írja a hvg.hu.

Hörcsik Richárd bizottsági elnök a Forsyte Sagához hasonlította a 2016-os népszavazás óta tartó folyamatot, amelyben „ember legyen a talpán, aki tudja, éppen hol tartanak a tárgyalások”.

A lap beszámolója szerint Takács Szabolcs elmondta: az Egyesült Királyságban élő, a kormány által 150-200 ezer fősre becsült magyar közösség helyzetét rendezték a brit jogszabályok, és a viszonyosság alapján az itt élő britekét is. Arról is beszámolt, hogy az 55 ezres regisztráció a tizedik legmagasabb a nemzetek közül, és bár sokan úgy gondolják, hogy a bevándorlásban a kelet-közép-európai országok járnak élen, valójában a magyarok előtt vannak a franciák, az olaszok vagy a spanyolok is.

A kormány Brexit-ügyi miniszteri biztos arra is felhívta a figyelmet: egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy a brit kilépés utáni kereskedelmet milyen mértékben terhelik majd vámok. Takács Szabolcs szerint, ha abból a javaslatból indulunk ki, amelyről nemrég kezdett el tárgyalni a brit parlament, az alapján no deal esetén is az első 12 hónapban csak a termékek 11-12 százalékára vetnének ki vámot. Ez a brit-magyar forgalmat tekintve mindössze 6 százalékot tesz ki.

Bana Tibor, az Európai ügyek bizottságának alelnöke a keddi ülésen hangsúlyozta:

Magyarországnak a rendezett megállapodás az érdeke, elsőrendűen pedig az Egyesült Királyságban élő honfitársaink szempontjait kell érvényesítenünk.

A jobbikos politikus meggyőződése, hogy hazánknak az európai értékek, a demokrácia és az EU iránt elkötelezett országként kell szoros kapcsolatokat fenntartania Nagy-Britanniával a brit kilépés után is.

Az EU-ban maradó 27 tagország múlt héten jóváhagyta a Brexit halasztását kezdeményező brit indítványt. A halasztás a brit kezdeményezésnek megfelelően 2020. január 31-ig terjedhet. A határidő ugyanakkor rugalmas: ha London valamelyik köztes hónapban ratifikálja a kilépés feltételrendszerét rögzítő új megállapodást, annak a hónapnak a végén - vagyis november 30-án vagy december 31-én - is megszűnhet a brit EU-tagság. Boris Johnson brit miniszterelnök időközben előrehozott választások kiírását kezdeményezte, a kezdeményezést a parlamenttel folytatott hosszas tusakodás után, negyedik kísérletre sikerült elfogadtatni. Az előrehozott választásokat december 12-én tartják. Johnson azt ígérte, ha a kormányzó Konzervatív Párt megnyeri a decemberi előrehozott parlamenti választást, már december közepére „véghezviszi a Brexitet”.