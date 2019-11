A McDonald’s vezére megsértette a „házi nyúlra nem lövünk” szabályát, kirúgták

A McDonald’s amerikai gyorsétteremlánc közölte vasárnap, hogy távozott a cégtől Steve Easterbrook elnök-vezérigazgató, miután kiderült, hogy szerelmi viszonyt folytatott egy alkalmazottjával. A McDonald’s közlése szerint Easterbrook ezzel a viszonnyal megsértette a társaság irányelveit. A vezetőváltást bejelentő hírlevél szerint, az igazgatótanács megállapította, hogy a viszony kapcsán Easterbrook „rossz ítélőképességről tett tanúbizonyságot”.

A viszonyt illetően a McDonald’s más részletekkel nem szolgált.

Easterbrook a cég dolgozóihoz intézett emailben elismerte a történteket, levelét a The New York Times és más amerikai médiumok is idézték.

Hibát követtem el. Tekintettel a társaság által vallott értékekre, egyetértek az igazgatótanáccsal, hogy ideje odébb állnom

– írta. Easterbrook helyére az igazgatótanács azonnali hatállyal Chris Kempczinskit, a globális gyorsétteremlánc eddigi egyesült államokbeli elnökét nevezte ki.

A brit állampolgárságú Easterbrook a McDonald’s nagy-britanniai és észak-európai vezetője volt, mielőtt 2015 márciusában az óriáscég elnök-vezérigazgatójává választották.

Hivatali ideje alatt Easterbrook nagy hangsúlyt helyezett a technológiai megújulásra – bevezették például az önálló rendelést lehetővé tévő kioszkokat és a digitális menütáblákat –, és sokat dolgozott azon is, hogy megváltozzon a vásárlók ítélete a McDonald’s ételeinek minőségével kapcsolatban.

Vezetésével a társaság 17 egymást követő negyedévben produkált növekedést.

Az idén szeptember végén zárult negyedévben azonban a vártnál kisebb nyereséget termelt a McDonald’s, mivel a korábbiaknál sokkal több pénzt fordított az amerikai éttermek korszerűsítésére és a házhoz szállítási szolgáltatások felgyorsítására, így költségei jelentősen nőttek. A cég adózott eredménye 1,61 milliárd dollár, részvényenként 2,11 dollár volt a július–szeptemberi időszakban a tavalyi év azonos időszakában elért 1,64 milliárd dollár, részvényenként 2,10 dollár után. Elemzők nagyobb, részvényenként 2,21 dolláros nyereségre számítottak.

(MTI)