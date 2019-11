Gulyás Gergely szoftvere is lefagyott a jászberényi fideszes képviselő külföldön dolgozó magyarokat gyalázó agymenésétől

A kormány kommunikációja és tettei között szinte minden kérdésben komoly ellentét feszül, ám a tömeges elvándorlás esetében a kettő között tökéletes összhang van - mutatott rá hétfői parlamenti felszólalásában Farkas Gergely.

A Jobbik frakcióvezető-helyettese szerint a Fidesz igyekszik bagatellizálni az egyre súlyosabb problémát, azzal érvelve, hogy vannak országok, amelyek nálunk is rosszabb helyzetben vannak e tekintetben.

"Ez olyan, mint egy halálos beteget, akinek fél év van hátra az életőből, azzal vigasztalni, hogy akad olyan is, akinek már csak három hónapja van hátra"

- fogalmazott a politikus. Ugyanakkor hozzátette: a Fidesz ebben az ügyben tényleg ugyanazt mondja, mit, amit gondol: nem érdekli a kivándorlásra kényszerített magyarok sorsa. Jellemző példaként Szatmári Anikó jászberényi fideszes képviselő Facebookon megeresztett hozzászólását hozta fel, mely szerint

"A külföldön "dolgozó" fiatalok nagy része csak bulinak tekinti az egészet, füves sütin élnek", különben is "Magyarországon a külföldi viszonyokhoz képest fenékig tejföl van, csak ezt önök fiatalok nem látják."

Párttársának meredek agymenése még a legvaskosabb valótlanságokat is rezzenéstelen arccal előadni képes Gulyás Gergelyt is kizökkentette lakonikus nyugalmából. A kancelláriaminiszter szép példáját adta annak, miért problémás, ha egy politikus csak a saját oldalának propagandasajtójából tájékozódik. A komoly országos felháborodást kiváltó szavakat érezhetően most hallotta először, s nyilvánvalóan fogalma sem volt az alkotó személyéről sem. Végül némi verbális szédelgés után a KSH adataiba próbált kapaszkodni, amelyek szerinte azt igazolják, hogy egyre több fiatal tér haza külföldről. (Miután az EU-n belüli munkavállaláshoz külön engedély nem szükséges, sokan pedig az itthoni lakcímükre maradnak bejelentve, erre vonatkozóan még megbízható becslést készíteni is nehéz - a szerk.) A számokból aztán szerényen levonta azt a következtetést, hogy a tizenhárom, 2004-ben és azt követően az Unióhoz csatlakozott közép-európai országból

"Magyarországnak van a legjobb, vagy a második legjobb kormánya."

Farkas szerint Gulyásnak azzal kellett volna kezdenie felszólalását, hogy

"elnézést kér attól a több százezer külföldre kényszerült fiataltól, akik sok esetben az önök tevékenysége miatt mentek külföldre, és hagyták itt a szeretteiket, családjukat, hazájukat."

Mint ismert, az önkormányzati választáson igen szoros küzdelemben győzött az ellenzéki közös jelölt, Budai Lóránt. A Fidesz megóvta a végeredményt, amit a bíróság el is fogadott, így november 9-én meg kell ismételni a polgármester választást. Az indoklás ugyanakkor a rendszerváltás utáni magyar közélet talán egyik legabszurdabb mozzanata lehet, a Fidesz ugyanis lényegében a saját csalását ismerte el, ezért kell megismételni a választást.