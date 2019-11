A 168 Óra volt főszerkesztő-helyettese felszámolási eljárást indított a lap kiadója ellen

A 168 Óra volt főszerkesztő-helyettese, Lakner Zoltán a Facebook-oldalán ismertette, hogy megindította a felszámolási eljárást a lap kiadója, a Telegráf Kft. ellen, mivel a cég bő negyedévi munkabérével tartozik neki.

„Több mint egy hónap telt el az utolsó munkában töltött napomat követően. A nem fizetésen túl tizenöt ügyvédi levél maradt megválaszolatlanul, visszhangtalan volt a felszámolási eljárást beharangozó hivatalos felszólítás is. A tartozás még akkor kezdett halmozódni, amikor nem tudtam, hogy távozni fogok a laptól, és amikor még az előző ügyvezető volt hivatalban a kiadónál. Ezzel együtt nem a pénz miatt mondtam fel – bár ma már hibának tartom, hogy munkavállalóként nem léptem fel hivatalos formában a helyzet ellen –, hanem Tóth Ákos korábbi főszerkesztő menesztése miatt, szakmai és erkölcsi okokból”

– írta Lakner a Facebookon.

Azt is hozzátette: a lap több korábbi szerzője is jelezte, hogy nekik szintén tartoznak. Lakner ennek kapcsán megjegyezte, hogy a lap vezetőiként küzdöttek a kifizetésekért, és szégyenkeztek, amikor kudarcot vallottunk. „Ezt az egészet azért is teszem ki a nyilvánosság elé, hogy az ilyen munkaadói magatartás ne lehessen soha magától értetődő, elfogadható, és semmiképpen ne válhasson normává” - fogalmazott.