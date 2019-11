A DK büszke Czeglédyre, és nyilvánosságra hozza a szerződéseit

"A Demokratikus Koalíció mindig is fontosnak tartotta az átláthatóságot és a tisztaságot. Eszerint jártunk el akkor, mikor nyilvánosságra hoztuk kampányköltéseink elszámolását, és így járunk el most is, amikor a Fidesz kormány által koncepciós perekbe fogott, és a Fidesz és lakájmédiája ellen több száz pert megnyert Czeglédy Csaba önkormányzati szerződéseit tárjuk a nyilvánosság elé. Mi büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan elszánt és tapasztalt jogász fogadta el felkérésünket a volt fideszes önkormányzatok átvilágítására és a korrupciógyanús ügyek feltárására, mint Czeglédy Csaba" - írta közleményében Niedermüller Péter, VII. kerületi polgármester.

Ahogy arról beszámoltunk, nemcsak Karácsony Gergely, de a DK is hozott vissza érdekes figurákat, ami kiverte a 2010 utáni ellenzéki pártok biztosítékát.

"Az, hogy Gyurcsány Ferenc bizalmasa, akit már 2010 előtt (!) jogerősen elítéltek adócsalásért és magánokirat-hamisításért, újra pozícióba jut, ráadásul céges átvilágítások kapcsán, az ellenzéki együttműködés megcsúfolása"

- közölte az üggyel kapcsolatban Bencsik János, a Jobbik budapesti elnöke.