Orbán önmaga körül érzi a posztkommunista visszarendeződést, nem pedig Jászberényben

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Balázs államtitkár hétfőn a parlamentben úgy fejtette meg a számukra kétharmados vereséggel felérő jászberényi vereséget, hogy az ellenzéki

Budai Lóránt győzelmével egy "posztkommunista, balliberális behatás alatt álló szerveződés" nyert a városban.

Megkérdeztük erről Szilágyi Györgyöt, a Jobbik szóvivőjét, aki szerint

ha Orbán Balázs posztkommunista visszarendeződést észlel, az elképzelhető, de önmaga körül kellene körbenéznie.

Mint mondta, Orbánnak meg kell néznie a saját párttársait, és meg kell keresnie közöttük azokat a volt kommunista vezetőket, a kommunista rendszert kiszolgáló embereket, akik ott ülnek most is soraikban.

"A leginkább kommunistákkal terített erőt úgy hívják, hogy a Fidesz. Ebben a pártban ül a legtöbb volt kommunista, a legtöbb volt rendszert kiszolgáló ember"

- szögezte le Szilágyi György.

Arra szólította fel a Fideszt, hogy tartsák be az ígéreteiket, hozzák például nyilvánosságra az ügynökaktákat. Egyébként azért nem furcsa ez a jelenlegi helyzet számukra, mert egyszer már kiszolgáltak egy diktatúrát, most kiszolgálnak egy másik féldiktatúrát is.

Példa

Szilágyi György egyébiránt sikeresnek nevezte az önkormányzati választásokat. Mint mondta, Jászberényt bebizonyította, hogy összefogással le lehet győzni a NER rendszerét. Példát mutattak ebben, ezért a jobbikos politikus köszönetet mondott a jászberényieknek.

Ez az elsöprő, majdnem kétharmados győzelem azt mutatta, hogy Jászberény, a jászság nem kér a Fideszből, nem kér a Pócs Jánosokból, és a kiskirályokból, és elfogadhatatlannak tartották azokat a kirohanásokat, amelyeket Szijjártó Péter magyar külügyminiszter tett, aki gyakorlatilag megfenyegette a várost - fogalmazott a Jobbik politikusa.