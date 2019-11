A kábítószerként adagolt hatalmi mámor miatt elszokott a kudarctól a Fidesz

Nem csupán Pócs János került padlóra a jászberényi választás eredménye miatt, a fideszes publicista, Bayer Zsolt, a Hír TV sajtóklubjában egyesen arról beszélt, hogy katasztrofális vereség született, és nem dughatják homokba a fejüket, mert baj van.

Hatalmas zavar támadt a Fidesz párhuzamos univerzumában. Október 13-án a kormányoldalt sokkolta, hogy elvesztették a főpolgármesteri széket, és több kerületet is, továbbá a „biztos bástyának” tartott vidéken érzékeny vereségeket szenvedtek el. Bár a kampány utolsó napjaiban zömmel a Borkai-botrány követelte ki magának a szalagcímeket, nem lehet pusztán csak erre fogni a Fidesz lendületének megtörését. Kilencévnyi hatalmi pozíció akkor is roncsol egy politikai közösséget, ha egyébként nem válik oly mértékben megosztóvá, mint a Fidesz kormányzása.

„Szembenézünk a számokkal és ennek megfelelően fogjuk alakítani a Fidesz-KDNP politikáját” – ígérte homlokráncolva a választás éjszakáján Orbán Viktor, majd a legerősebb politikai erőnek nevezte a Fidesz-KDNP-t, hozzátéve: azért fognak dolgozni, hogy ez így is maradjon. Három nappal később már megjelent a kormányoldal válaszkommunikációja a Hír TV-nek adott nyilatkozatában: „az önkormányzati választásokat a Fidesz megnyerte”. Igaz, ehhez hozzátette, hogy érzékeny veszteségeket könyvelhettek el több városban is. Orbán Viktor a fideszes televíziónak hangsúlyozta, hogy „az eddigiekhez hasonló bátor és magabiztos politikát” fognak folytatni, mert megvan hozzá a támogatás. A kormányoldal berkein belül mégis tovatűnni látszik a magabiztosság.

A Fidesz szokatlanul szelíden, kompromisszumkészen, jobban mondva: taktikusan közelíti meg az új budapesti felállást, erre utal az is, hogy Orbán Viktor egyeztetésre hívta Karácsony Gergelyt, a fővárosi beruházások, projektek tekintetében pedig a konstruktivitás látszatát keltve, a döntés felelősségét áthárítja az új fővárosi vezetésre.

Eközben persze a kormánypárti sajtó igyekszik rájátszani az ellenzéken esett repedésekre, felnagyítani a konfliktusokat. Ennek máris táptalaját szolgáltatta az, hogy a főváros cégeiben reaktiválódtak az óbaloldal egykori prominensei. Ez valóban megbotránkoztatást keltett mind ellenzéki, mind a kormánykritikus szavazók körében, hiszen a változást akarók többsége az Orbán-kormány leváltását nem az egykori Gyurcsány-, illetve Bajnai-kormány bűnrészeseivel képzeli el.

A kormányoldalnak a következő időszakban az lesz az érdeke, hogy megpróbálja valós, vagy kreált törésvonalak segítségével összetörni az ellenzéki együttműködést.

Az önkormányzati választások előtt a Fidesz még nem hitt az összellenzékiség realitásában, de a budapesti Corinthia Hotelben rendezett, választási eredményeket értékelő konferencián a kormányoldal egyik legfőbb „agyasa”, G. Fodor Gábor már úgy fogalmazott: „hitegethetjük magunkat, hogy össze fognak veszni, meg nem tudnak majd kormányozni, de erős érv, hogy két nappal ezelőtt politikai sikert értek el, ami cementként felülírhatja az egymás iránti viszolygásukat”.

A fideszes értelmiségnek nevezett véleményvezérek láthatóan nem tudják kezelni a megváltozott körülményeket, és elkezdtek tartani az ellenzéki cementtől. A rendszeresen kábítószerként adagolt hatalmi mámor miatt elszoktak a kudarc lesújtó hangulatától.

A megismételt jászberényi polgármesteri választás eredménye, az ellenzéki jelölt, Budai Lóránt fölényes győzelme hatalmas pofonnak bizonyult. Nemhiába uralta a Hír TV-n futó fideszes sajtóklub aktuális adását is a téma. Általában a kormányoldalról hevesen szokták tagadni egy-egy időközi választás ellenzéki győzelménél, hogy annak nagyobb hatása is lenne az adott település határain kívül. Most azonban a veterán Szentesi Zöldi László jelentette ki azt, hogy a jászberényi eredmény országos jelentőségű, sőt arról is beszélt: fiatalok nyerték meg ezt a választást az ellenzéknek. És most kapaszkodjon meg mindenki: mindezt annak a számlájára írta, hogy a fiatalok érzelmi alapon, „egyébként felülve a teljesen olcsó és átlátszó demagógiának, egy hazugságözönnek” elhitték azt, amit el akartak hitetni velük.

Mondja ezt abban a Hír TV-ben, annak a portálnak az egyik publicistájaként, ahol ő és a társai is a legsekélyesebb demagógiát megvalósítva szolgálják ki állandó jelleggel a kormányzati propagandát.

Éppen ez a minden önkritikát nélkülöző, másokat pöffeszkedően lenéző, arrogáns hozzáállás az, ami egyre inkább kikezdi a kormányoldal stabilitását.

De az is a szellemi romlás egyik tanúságtétele, ahogy az Orbán-kormány strómanokra épített urambátyám világát a Demokrata főszerkesztője, Bencsik András elütötte azzal, hogy „a bűbájos, kedves, rokonszenves és eszes” Mészáros Lőrinc „nem lop, csak nyer”. Csodálkoznak ezek után, hogy pofonokat kapnak a választóktól? Lesz még itt pofonok földje.