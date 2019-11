Elkezdődnek a nyilvános meghallgatások az amerikai képviselőházban az Ukrajna körüli vitában

Szerdán kezdődnek a nyilvános meghallgatások az amerikai képviselőházban az Ukrajna körüli vitában, amely a Donald Trump amerikai és Volodomir Zelenszkij ukrán elnök közötti telefonbeszélgetés miatt robbant ki, és amelyre hivatkozva a demokraták megindították az elnök alkotmányos elmozdítását (impeachment) megelőző vizsgálatokat - jelentette az MTI tudósítója.

Az ügyben három képviselőházi bizottság - a hírszerzési, a külügyi és az ellenőrzési - együttesen tart meghallgatásokat. Eddig e meghallgatások zárt ajtók mögött zajlottak, és a bizottságok utólag hozták nyilvánosságra a leiratokat. Republikánus politikusok ezt kifogásolták, azt feltételezvén, hogy a leiratokat esetleg megmásíthatták.

A meghallgatásokat a nagy televíziós csatornák élőben közvetítik. Elemzők szerint a demokraták azért kívántak élő adást, hogy így is megpróbálják meggyőzni a közvéleményt arról az állításukról, miszerint Donald Trump visszaélt a hatalmával, amikor az ukrán elnöktől azt kérte, indíttasson vizsgálatot Joe Biden volt alelnök és jelenlegi demokrata elnökjelölt-aspiráns és fia, Hunter Biden ukrajnai üzleti ügyeiről.

"A televízióban közvetített meghallgatások lehetőséget kínálnak az amerikai népnek arra, hogy megítéljék a beidézett tanúkat"

- fogalmazott Adam Schiff, a hírszerzési bizottság vezetője.

Amerikai lapinformációk szerint a demokrata többségű képviselőház decemberben meg is indítaná az impeachment eljárást. A mostani meghallgatások ezt készítik elő, illetve a törvény szerint szükségesek is a későbbi eljáráshoz.

Szerdától ismét meghallgatják azt a három diplomatát, aki korábban már zárt ajtók mögött vallomást tett, és beidézték Rudy Giulianit, az elnök személyes ügyvédjét és Mick Mulvaney-t, a Fehér Ház ügyvezető kabinetfőnökét. Eddig mindketten elutasították a megjelenést. Beidézték John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadót, de ő még nem döntött, eleget tesz-e az idézésnek.

Az amerikai sajtóban egyébként sokakat meglepő módon nem Bill Clinton alkotmányos elmozdítási eljárásához hasonlítják a most kezdődő meghallgatás-sorozatot, hanem Richard Nixon esetéhez. Elemzők azonban emlékeztettek arra is: a republikánus Nixon még az eljárás előtt benyújtotta lemondását, és akkor távozott a hatalomból, amikor már saját pártjának tagjai is ellene fordultak.