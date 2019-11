Jakab Péter a legnépszerűbb parlamenti képviselő az ellenzéki szavazók körében

A Jobbik frakcióvezetője, Jakab Péter a harmadik helyen (7,3 pont) végzett a legnépszerűbb ellenzéki politikusok listáján, amit az IDEA Intézet készített 2019. október 29 és október 31. között zajló közvélemény-kutatásának eredményei alapján.

A közvélemény-kutatásban a válaszadóknak egy 1-től 10-ig terjed skálán kellett osztályozniuk az ellenzéki politikusokat.

A kormánypárti politikusok folyamatos parlamentbeli kérdőre vonása úgy fest, meghozta eredményét a jobbikos képviselőnek. Jakab legutóbbi felszólalásában is rámutatott a Fidesz korrupt politikájára, ami szerinte az embereknek is egyre inkább szúrja a szemét, ezért születhetett a hétvégén is óriási ellenzéki győzelem Jászberényben.

Igazát mutathatja, hogy az előtte végző legnépszerűbb politikust is városvezetőnek választották. Karácsony Gergely főpolgármester 8,1 ponttal az első, míg a DK EP-képviselője, Dobrev Klára (7,5 pont) a második helyen végzett a legnépszerűbb politikusok listáján az ellenzéki szavazók körében.

IDEA Intézet

A felmérés vizsgálta a pártpreferenciákat is. Az eredmények azt mutatják, hogy az önkormányzati választások sem rendezték át különösebben a politikai palettát az EP-választások óta. A Fidesz–KDNP támogatóinak aránya jelenleg 33 százalék a teljes felnőtt népesség körében, a biztos szavazó pártválasztóknál pedig 51 százalék. Őket követi a DK, akiket a teljes népesség 9, a biztos szavazó pártválasztóknak pedig a 14 százaléka támogat.

A Jobbik támogatottsága nem változott, 7 százalék a teljes népesség és 9 százalék a biztos szavazó pártválasztók körében. Őket követi a Momentum, majd az MSZP.

A teljes népesség körében a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és az LMP támogatottsága egyaránt két százalék. Ahogy Karácsony Gergely pártjának, a Párbeszédnek sem sikerült növelnie táborát. A legfrissebb felmérés szerint hasonlóan áll a Mi Hazánk Mozgalom is, akik a teljes népesség körében 2 százalékos támogatottsággal rendelkeznek, míg a szavazó pártválasztók 3 százalékát tudhatják magukénak.

IDEA Intézet

A pártpreferenciájukat nem vállalók, vagy abban bizonytalanok aránya a vizsgált időszakban a teljes népesség 32 százalékát teszi ki.