Vitézy Dávid: "Ekkora látogatószámú intézményt lehetetlen közúton kiszolgálni"

Vitézy Dávid, a BKK volt vezérigazgatója szerint az, hogy 500 parkolóhely épült "helyes és példaértékű". Facebook posztjában arról ír:

"Ekkora látogatószámú intézményt lehetetlen közúton kiszolgálni, az egész város bedugulna, ha tízezrek indulnának útnak autóval a Kerepesi úton és a Thököly úton egyszerre a stadionhoz"

Emlékeztetett: a Puskás Ferenc Aréna mellett ott az M2-es metró, amit - ahogy a korábbi Népstadion nagyrendezvényei idején is csináltuk - nyilván sűríteni kell több tízezres látogatószámú események idején. Ne felejtsük: még ha teltház is van, az M2-es metró és az 1-es villamos, illetve a több kaputól gyalogtávon belül elérhető M4-es metró és a Thököly úti buszok legfeljebb háromnegyed óra alatt képesek elszállítani 68 ezer embert.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy több ezer autónak kijutni egy parkolóból sokkal tovább tartana, és nem is lenne hol kijutniuk, hisz a stadion körüli utakat a tömegek mozgása miatt lezárják, ahogy ez a Népstadion működése idején is a gyakorlat volt.

"A nagy európai futballarénák gyakorlata is az, hogy a tömegközlekedésre alapozzák a stadion megközelítését és nem is próbálják azt a látszatot kelteni, hogy talál majd parkolót, aki autóval indul útnak"

Vitézy úgy vélte, jó, hogy egy közberuházás felismerte: a parkolóhelyek száma önmagában is hatással van arra, hogy az emberek hogyan próbálnak majd odajutni és ezáltal az intézmény fenntarthatóságára is. Jó lenne, ha ez lenne az etalon a jövőben.

Mint ismert, korábban Horváth Csaba, Zugló MSZP-s polgármestere panaszkodott arra, hogy "mindössze egy ötszáz férőhelyes VIP-parkolót alakítottak ki, amely nincs arányban a 68 ezres tömeggel."