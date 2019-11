Orbán új biztosjelöltje nem zárja ki az EU-s pénzek felfüggesztését sem

Kemény három órát jósol a biztosjelöltnek Gyöngyösi Márton is, aki a külügyi szakbizottság tagjaként kétszer egy percben fogja kérdezni Várhelyi Olivért. A Jobbik politikusa a hvg.hu-nak azt mondta, számára az a legnagyobb rejtély, Várhelyi bővítési biztosként hogyan tudja majd magát függetleníteni a magyar kormánytól, mely ellen éppen az Európai Parlament kezdeményezte a jogállamiság helyzete miatti hetes cikkely szerinti eljárást.

„Furcsa lenne, ha egy ilyen országból érkező biztos kérné számon a demokratikus előmenetelt Észak-Macedónián vagy Ukrajnán”

– mondta a lapnak a magyar EP-képviselő.

Gyöngyösi szerint az EP-képviselők komolyan veszik a feladatukat, és valószínűleg azt is felróják majd Várhelyinek, hogy Orbán Viktor a Türk Tanácsban még vállalásokat is tett a résztvevőknek, mintha a leendő bővítési biztos továbbra is a Fidesz pártérdekeit szolgálná.

Nem zárható ki az uniós támogatások felfüggesztése sem

Várhelyi egyébként már válaszolt írásbeli kérdésekre. Itt talán a legizgalmasabb, hogy a csatlakozásra váró országokkal kapcsolatos legfőbb prioritásnak az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia helyzetét nevezte, a kormányokat viszont partnerként akarja kezelni. Ha nem működnek együtt, a biztosjelölt szerint az EU-nak több lehetősége is van az uniós támogatások időleges befagyasztásától a finanszírozási megállapodások felfüggesztéséig. Mint írta:

"az uniós támogatások felfüggesztése a végső megoldás, de nem kizárható”.

Szimpatikusnak tűnik, hogy az emberi jogi megközelítés és a nemi esélyegyenlőség elősegítését nevezte az egyik legfontosabb feladatának.

De leszögezte azt is: