The New York Times: az elnöki vejek miatt ilyen türelmes Washington a törökökkel

Oknyomozó újságírók jártak utána a The New York Times-nál, hogy mi az, ami miatt még mindig nem fogyott el a türelme Törökországgal szemben az Egyesült Államoknak. Az amerikai lap kiderítette, hogy rokoni kapcsolatok miatt úszta meg eddig Erdogan a szovjet fegyvervásárlást vagy épp a Szíriában elkövetett háborús bűnök miatti felelősségre vonást. Egészen pontosan az elnöki vők személyes baráti és üzleti kapcsolatai miatt.

Egyikük a 41 esztendős Berat Albayrak török pénzügyminiszter, aki Recep Tayyip Erdogan török elnök lányát vette feleségül, és most a többi között az amerikai-török kapcsolatokért is felelős.

Másikuk a 38 éves Jared Kushner, aki Donald Trump amerikai elnök nagyobbik lányának a férje, és Trump a megválasztása után a Fehér Ház egyik tanácsadójává is kinevezte.

A lap fontos szereplőként említ még egy harmadik befolyásos vőt: a milliárdos török üzletember, Aydin Dogan lányának férjét, Mehmet Ali Yalcindag-t, aki Donald Trump jelenleg fiai által irányított vállalatbirodalmának üzleti partnere.

A három vő olyan erős és naprakész kommunikációs csatornát épített ki Trump és Erdogan között, hogy alig néhány héttel Ankara észak-szíriai offenzívája után a Fehér Ház már bejelentette a török elnök washingtoni vizitjét. Erre szerdán került sor.

A The New York Times szerint e kommunikációs csatornák hatékonyságát és a személyes kapcsolatok erejét mutatja az is, hogy miközben Donald Trumpot erőteljes kétpárti bírálatok érték a kongresszusban a Törökországnak kedvező lépései miatt, a két elnöknek mégis sikerült együtt alakítania az amerikai politikát a világ egyik politikailag bizonytalan térségében.

Nagy valószínűséggel e kapcsolatrendszernek tudható be, hogy az amerikai elnök kétszer is meglepte saját tanácsadóit, mert tudtuk nélkül telefonon megegyezett a török államfővel az Egyesült Államok szíriai csapatkivonásában, teret adva ezzel Ankara észak-szíriai offenzívájának, de az is, hogy Trump közbenjárt azért, hogy egy török állami tulajdonú bankot ne büntessenek az Irán-ellenes szankciók megsértéséért.