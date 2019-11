Farkas Krisztina: Őszintén, hitelesen kell és lehet csinálni, máshogy nem is szabad  

Kedden mutatta be új szóvivőjét a Jobbik. Farkas Krisztina volt televíziós újságíró, a Hír TV korábbi szerkesztő-műsorvezetője augusztus óta kommunikációs tanácsadóként is segítette az ellenzéki pártot. Farkas Krisztina Szilágyi György mellett látja el a szóvivői feladatokat, s Jakab Pétert váltja ebben a tisztségben. Őt kérdeztük feladatairól, terveiről.

A Hír TV-től érkeztél a Jobbikhoz, amelynek szóvivője lettél. Jelentős változás ez, milyen érzés átülni a "túloldalra"?



Én a független Hír TV-től jöttem, ahol mindenkinek szabad keze volt és nem voltak előre megírt kérdések. Nem csoda, hogy a mostani Hír TV el is határolódott.



Furcsa lesz, ez biztos. Talán már most is az. Kérdezni még mindig nagyon szeretek, tudod, hogy szeretek közbe is kérdezni. Eddig ezt kellett csinálnom, de most már válaszolnom is kell, véleményt formálni, amit újságíróként nem tehettem meg. Egyébként nagyon sok olyan volt kollégám gratulált, aki még a kormányzati médiában dolgozik. Most is csak azt tudom mondani, hogy ez egy nagy megtiszteltetés, és nagy feladat.





A pozíciód azt is jelenti, hogy a Jobbik egyik arca leszel, sőt, ebből fakadóan kellemetlenkedő kérdésékre, esetenként rágalmakra kell válaszolnod, ráadásul előfordulhat, hogy volt kollégáktól. Bár fel lehet rá készülni, mégis csak szokatlan helyzet lehet.



Állok elébe, ugyanakkor az újságírói véna mindenkiben megmarad. A rágalmaktól ugyanúgy elhatárolódom, ahogy azt újságíróként tettem, őszintén, hitelesen kell és lehet csinálni, máshogy nem is szabad. Rengeteg segítséget kaptam politikustól és nem politikusoktól egyaránt. Külön köszönöm a sajtóosztály csapatának, hogy elviseltek az elmúlt egy hétben, igencsak izgultam.





Sokszor elhangzik, hogy a hagyományos sajtótájékoztató műfaja idejétmúlt, elavult. A jövőben terveztek változtatást e téren?



Az már nem innováció, ha valaki az interneten bejelent valamit. Tudomásul kell venni, hogy az online világ mindenkihez elér, így vagy úgy. Ugyanúgy, ahogy egy politikus, egy jó értelemben vett átlagember is könnyebben véleményt formálhat, nem lehet senkit elhallgattatni. Riporter koromban sem annyira szerettem levegőtlen, szűk szobákban politikusokat hallgatni, mennyivel jobb egy olyan helyszínen dolgozni, ahol azt is meg tudod mutatni, amiről éppen beszélsz! Az online sajtótájékoztatóinkat természetesen folytatjuk.

Egyszerű: próbáljuk megértetni mindenkivel magunkat. Az interneten bárki elmondhatja a véleményét, csak ezt a közéletben sajtótájékoztatónak hívják. Nem mondom, hogy elavult a hagyományos kiállok, leülnek, kérdeznek, majd felelek felállás, de szükségesnek tartom az innovációt.