Végre fontos témában konzultál a kormány, de valamiért nem hirdetik milliárdokért

A kormány többször is konzultált már a lakossággal különböző témákról, ilyen volt például a demográfia és a migráció, ezeket irányított kérdésekkel, már a feltevésből kiolvasható válasszal futtatták, megtolva őket milliárdos reklámkampányokkal.

Most teljesen véletlenül a Facebookon bukkantunk rá, aztán később a kormany.hu-n is megtaláltuk a legfrissebb konzultációs kérdőívet, ami a 2050-ig tartó Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiáról szól. Ebben fogják lefektetni, hogy mit teszünk a párizsi klímaegyezményben vállaltak érdekében, a terveket év végéig be kell nyújtani az Európai Bizottsághoz.

A kérdőív már november 18-án elindult, de érdekes módon, a korábbi konzultációkkal szemben nincs megtámogatva sem plakátokon, sem televíziós reklámokban, de a kormánypárti politikusok sajtótájékoztatói sem ettől hangosak.

Az is újdonság, hogy ebben nem kizárólag manipulatív, egybites kérdésekkel találkozhatunk. November 25. a kitöltési határidő, itt a link hozzá, nagyjából 10 percet igényel.