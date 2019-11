Páncélosok: Gyűjtői különlegesség a legsikeresebb második világháborús magyar fegyvernemről

Azonban ezeket a kisebb kellemetlenségeket többnyire feledtetni tudja a fantasztikusan részletgazdag és izgalmas tartalom, amihez foghatót igen régen vehetett kezébe a magyar olvasóközönség. Akárhol is nyitjuk ki a közel 300 oldalas művet, garantáltan nem fogunk unatkozni, ahogy az is biztos, hogy minden egyes fejezet képes újdonságokkal szolgálni, még a témában járatos olvasó számára is.

Aki lelkesedik a második világháborús magyar hadtörténetért és a tankokért, vagy gyűjti a korszakkal foglalkozó szakirodalmat, annak mindenképp érdemes a szerzőtől megrendelnie a Páncélosokat, kifejezetten megéri.