Demonstráció az ajkai erőműnél: évek óta hullik a pernye a városra

Egy 32 éves férfi megelégelte, hogy semmit nem tud tenni egészsége érdekében, a környékbeli gyárak ugyanis ontják magukból a kormot. 2019. október 19-én ezért röviddel egymás után fenyegető tartalmú üzeneteket küldött két cégnek, a Le Bélier Magyarország Formaöntöde Zrt.-nek és a Veolia Magyarország Zrt.-nek, hogy amennyiben tovább szennyezik a levegőt a földdel teszi egyenlővé őket, felrobbantja az egész gyárat.

Az eset Ajkán történt, ahol a Bakonyi Erőmű kéményeiből évek óta száll a pernye, a lakosok pedig naponta töltik fel egy Facebook-csoportba a képeket, hogyan teríti be az autókat, párkányokat a gyár szennye, az udvaron felejtett holmikra is rárakódik a korom, a szabadba teregetést pedig már rég elfelejtették.

A fenyegetőt a pénteki napon 140 ezer forintos pénzbírságra büntették, miután a két cég feljelentette. Kovács Attila, aki a 80-as években 6 évig villanyszerelőként dolgozott a mai Veolia elődjénél, azt remélte, hogy a szombat délelőttre általa meghirdetett tüntetésre majd mozgósítja az eset az embereket, de nem így történt. A várt 300 fő helyett mindössze ötvenen érkeztek a tavalyi év során a francia Veolia többségi tulajdonába került erőmű bejáratához.

Az ajkai erőműben a kétezres évekig szenet égettek majd 2003-ban bejelentették, hogy biomasszára állnak át.

„Nem tudom, Önöknek mi jut eszükbe a biomasszáról, de őszintén nekem elsőre nem a faapríték ugrott be”

-mondta Kovács egy teherautó platójáról az összegyűlteknek, hozzátéve, hogy a marketingrész az volt, hogy az elkorhadt, kidőlt fákat szállítják majd az üzembe, ehelyett életerős, egészséges szárfát hordó kamionok jelentek meg.

„Végülis a motorosfűrésztől minden fa kidől.”

Ennek következtében az egekbe is szökött a tűzifa ára a környéken, ami azóta is tartja magát. De amellett, hogy kivágják és elégetik az élethez elengedhetetlen, oxigént termelő erdőket, a gyárban arra alkalmatlan berendezésekben, a régi filtereket használva kezdtek el égetni egyéb bioanyagokat is, amiknek égéséből keletkezett pernye leválasztására már nem voltak képesek ezek az eszközök. Az igazán nagy probléma pedig akkor kezdődött, amikor a kommunális szemetet és műanyaghulladékot is ezekkel semmisítették meg, súlyosan veszélyes és rákkeltő anyagokkal mérgezve ezzel a lakosságot.

Kovács szerint, hiába próbálja nyugtatni az ajkaiakat a vállalat azzal, hogy a műanyagégetés nem kockázatos, miközben tudvalevő, hogy annak során klórgáz és dioxin kerül a levegőbe. Előbbi gyermekeknél szem- és bőrirritációt okozhat, utóbbi pedig a szervezetben elraktározódva hosszú távon komoly, főként rákbetegségekhez vezethet.

„A látható korom bosszantja leginkább a lakosságot, de az igazán nagy veszélyt azok az anyagok jelentik, amik láthatatlanok”

-tette hozzá a villanyszerelő, aki egy kis keserűséggel konstatálta, hogy az emberek hiába támogatják a kezdeményezést a fotelból, ha nem mozdulnak meg, nem tudnak változást elérni.

A városvezetés elmondása szerint a város többször is jelezte, hogy a korábbi tulajdonosok hamis adatokat közöltek, az online mérések ugyanis az elismertnél négyszer magasabb adatokat mutattak, semmi nem történt az ügyben. Ezért mindenki pozitívan fogadta, mikor tavaly a Veolia azzal az ígérettel vette át az erőművet, hogy többlépcsős folyamat során Magyarország legkorszerűbb létesítményei közé emeli azt.

Az erőmű vezérigazgatója, Vollár Attila a demonstráció előtt egy nappal közleményben tudatta, hogy az erőmű 10-es kazánjának korszerűsítése hamarosan befejeződik, tavasszal pedig további két kazán felújításába kezdenek.

„Az eddig elvégzett korszerűsítési munkálatoknak köszönhetően a két évvel ezelőttihez képest kevesebb mint felére csökkent a környezetvédelmi határérték túllépések száma”

-áll a közleményben, ígérve, hogy a kazánkorszerűsítéseknek köszönhetően további károsanyag-kibocsátás csökkenésre kehet számítani. A cégvezető elismerte azt is, hogy a biomassza mellett a teljes tüzelőanyag mennyiségnek az 5 százaléka tartalmaz újra nem hasznosítható műanyagot, ami azonban klórmentes és kereskedelmi forgalomban értékesíthető tüzelőanyagnak számít.