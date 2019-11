Jobbik felelősségre vonást sürget a Mátrai Erőműnél történt ipari szennyezés miatt

A Jobbik három politikusa, Dudás Róbert, Nunkovics Tibor és Stummer János közös sajtótájékoztatón jelentették be, a párt nem hagyja, hogy a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mátrai Erőmű és a szintén a felcsúti dollármilliárdoshoz tartozó Viresol Kft. környékén tapasztalható ipari szennyeződések után elmaradjon a felelősségre vonás.

Gulyás Gergely nem mert belekóstolni a Mátrai Erőmű környékéből származó ivóvízbe Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője azonnali kérdéssel fordult Gulyás Gergely kancelláriaminiszterhez, a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mátrai Erőműben történt baleset, vegyianyag-szivárgás miatt. Arra emlékeztette a kormányt, hogy ez már a második hasonló eset. Hangsúlyozta azt is, hogy bár rémhírterjesztésnek nevezte a szivárgást Gulyás Gergely is, mégis több tucat ember lett rosszul az esettel összefüggésben, és vannak olyan szennyezett területek, amelyek még most sem látogathatóak.

Dudás Róbert felidézte, nem sokkal korábban a parlament ülésén azonnali kérdéssel fordult Gulyás Gergely kancelláriaminiszterhez, ugyanis az eddig államtitkári válaszok semmitmondóak voltak, ugyanakkor a tárcavezető is rémhírterjesztésnek nevezte a beszámolókat.



A Jobbik Heves megyei politikusa ezzel szemben arról beszélt, hogy a patak vize habzik, az élővilág elpusztult, az ott élők pedig nem merik locsolni a földjüket, féltik a családjukat és az egészségüket. Arra is kitért, hogy a Bene-patakból a víz eljut a Tarnába, onnan a Zagyvába, majd végül a Tisza következik - a szennyezés nem egy lokális probléma, fogalmazott.



Ahogy arról beszámoltunk, Dudás Róbert az egyik helyi ivókútból hozott egy flakon vizet Gulyás Gergelynek, amelyet át is adott a miniszternek. A kútból néhány éve még ittak az emberek, ma már inkább az állatok itatására, locsolásra használják azt.



Nunkovics Tibor, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának jobbikos tagja súlyos problémának nevezte, ahogy a "kormányközeli" vállalkozások kommunikálnak az ügyben. Napokig nem lehetett tudni, hogy mi történt pontosan, és arra sincs még pontos válasz, hogy a baleset milyen hatással lesz helyben. A Jobbik mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy kiderüljön mi okozta a balesetet, és hogy az okozott károkat megtérítsék - hangzott el.

Mátrai Erőmű: "Üzemzavarról nincs tudomásunk." Most nyilvánosságra hozzuk a teljes jelentést! Három jobbikos országgyűlési képviselő szerette volna meglátogatni a Mátrai Erőművet, ám a cég PR osztályvezetője szerint erre idén már nincs lehetőség. Emellett azt is közölte, hogy "üzemzavarról nincs tudomásuk". Stummer János, Nunkovics Tibor és Dudás Róbert képviselők a múlt heti üzemzavar és baleset miatt szerettek volna a helyszínen tájékozódni a helyzetről.





Stummer János, a Jobbik alelnöke a Csernobil-sorozathoz hasonlította azt a sajtótájékoztatót, amelyet a Katasztrófavédelem és az erőmű vezetése tartott az ipari létesítményben. Ez a díszlet mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy a köznyugalmat visszaállítsa - tette hozzá. Egyébként felidézte azt is, hogy múlt hét csütörtökön az erőmű vezetése megtiltotta neki, és jobbikos képviselőtársainak, hogy belépjenek a létesítmény területére.



Arra kérik a menedzsmentet, hogy legyenek tekintettel mind arra a társadalmi hatásra, amit okoztak, ne borzolják tovább a kedélyeket, és adjanak tájékoztatást arról, hogy mi történt a hőerőműben, és a Viresol KFT-ben - közölte Stummer János.



Ezzel párhuzamos Varga-Damm Andrea (Jobbik) kezdeményezte az Országgyűlés Honvédelmi bizottságánál a Katasztrófavédelem vezetőségének meghallgatását, Stummer János pedig Pintér Sándor belügyminisztertől vár választ arra, igaz-e, hogy a katasztrófavédelem embereit sem engedték be a Viresol telephelyére, hogy tervbe vették a szomszédos Dekt település kiürítését, valamint hogy cián is felszabadult a Viresol tartályaiból.

Stummer János: nem fogjuk hagyni, hogy eltussolják a nyilvánvaló környezetkárosítást Címlap Stummer János: nem fogjuk hagyni, hogy eltussolják a nyilvánvaló környezetkárosítást A Jobbik alelnöke a sajtóban megjelent információk alapján közölte: úgy tudni, hogy még a Katasztrófavédelem munkatársait sem engedték be a szennyezést okozó cég területére. Ezzel kapcsolatban Pintér Sándor válaszára vár Stummer János.





Kérdésünkre Dudás Róbert elmondta, Gulyás Gergellyel ellentétben ő nem szagolt bele a flakonba, de azt látta a mintavételnél, hogy a víz zavaros.

"Ez nem egy vicces közjáték"

- hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: a helyieknek ezzel a vízzel kell a mindennapokban együtt élnie. Bízom benne, hogy a szagvételezés után ténylegesen is lépéseket fog tenni - fogalmazott a jobbikos politikus, amiről a következő alkalommal meg fogja kérdezni a kancelláriaminisztert.