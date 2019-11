Már az intenzív osztály működtetésére sincs elég orvos Veszprémben

Nagyobb a gond az eddig ismertnél a veszprémi kórházban: ágyak megszüntetését és osztályok összevonását kellett levezényelni a közelmúltban az orvos- és ápolóhiány miatt, és nem szakorvosok ugranak be ügyelni más osztályra - értesült a 24.hu.Ahogyan arról portálunk is beszámolt, három érsebész is felmondott a kórházban.