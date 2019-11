Magyar EP-képviselők tiltakoztak a szájzártörvény ellen Strasbourgban

Szolidaritási akcióval tiltakoztak a strasbourgi Európai Parlamentben az ellenzéki magyar képviselők jogainak csorbítása ellen – közölte a szocialista Ujhelyi István sajtóirodája.

Magyar ellenzéki EP-képviselők mellett többek között az S&D-frakció (Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége) spanyol elnöke, Iratxe García Pérez is részt vett azon a szolidaritási akción, amelyet az Európai Parlament strasbourgi épületében tartottak kedden, a plenáris ülés szünetében. A közlemény szerint az eseményt Ujhelyi István szocialista EP-képviselő kezdeményezte a magyar országgyűlési képviselők jogainak csorbítása, az úgynevezett szájzártörvény miatt.

„Mint ismert, a Fidesz módosítani akarja a képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy ezzel akadályozza az ellenzéki képviselők kormánykritikus munkáját. A Fidesz többek között megszüntetné az országgyűlési képviselők azon jogát, hogy előzetes egyeztetés nélkül is beléphessenek a közintézményekbe, de korlátoznák szabad véleménynyilvánítási jogukat is a parlamentben. A tervezet szerint Kövér László házelnök adott esetben egy évre megvonhatja a képviselők fizetését - miközben a törvény más kereső foglalkozást tilt a számukra -, de akár ki is zárhatja őket a Parlament és a Képviselői Irodaház épületéből is, ezzel gátolva őket a munkájukban vagy szavazati joguk alkotmányos gyakorlásában”