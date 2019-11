Hosszú Katinka szakított edzőjével, közben Shane Tusup Egerben kezdett dolgozni

Hosszú Katinka szerdai közleményében nyilvánosságra hozta, hogy befejezi a közös munkát eddigi edzőjével, Petrov Árpáddal. A szakember Shane Tusup után vette át a háromszoros olimpiai bajnok felkészítését, előtte Svájcban dolgozott, de Hosszú hívására hazajött.

- olvasható a sportoló közleményében, ott egyébként kettő világbajnoki címet nyert, 200 és 400 vegyesen.

Hosszú próbált átlendülni ezen, de nem sikerült:

Az elmúlt napokban próbáltam túllépni ezen az érzésen, de az alapprobléma továbbra is fennállt. Árpiról az együtt töltött idő alatt számomra kiderült, hogy nem tud felnőni a feladathoz. Több figyelmet vártam tőle szakmailag és emberileg is, ezért nincs visszaút számára. Az olimpiai felkészülés hajrájában nem vállalhatom fel még egyszer azt a terhet, hogy valakit a hátamon vigyek.

A jövő évi tokiói olimpiára Hosszú edző nélkül, egyedül készül:

Ezt már Petrov írta emailben az Indexnek, egy korrekt búcsúzásban:

Hálával gondolok minden együtt töltött napra, amikor a világ legjobb úszóját segíthettem, az út, amit megtettünk, izgalmas volt és rengeteget tanultam Katinkától. Alázat, munka, tisztelet, és még sorolhatnám. Megtapasztalhattam, mit is jelent ezerszer elhangzott jelmondata: „Hard Work Always Pays Off”, azaz a kemény munka mindig kifizetődik. De akár azt is említhetném: vagy nyersz, vagy tanulsz.