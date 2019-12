Orosz exkatonák harcolnak Mozambikban - Afrikában is egyre nagyobb üzlet a rendfenntartás

Mozambik északi részén iszlamista felkelők támadják az ország rendfenntartó erőit. Afrikában nagy hagyománya van, hogy katonai magánbiztonsági vállalatokat bíznak meg ilyen problémák megoldásával. Ebben az üzletben eddig a dél-afrikaiak voltak a nyerők. Ameddig meg nem jelentek az oroszok.

A katonai magánbiztonsági vállalatok eleinte Dél-Afrikában kezdtek működni, de később a leszerelt elitkatonák a kontinens számos országában segítettek kormányokat az aktuális lázadók elleni harcban, vagy olykor buktattak meg kormányokat a bányászati jogok megszerzése érdekében.

John Gartner rodéziai veterán cége is pályázott a mozambiki kormánynál a Cabo Delgado nevű országrészben zajló felkelés leverésére. A Moscow Times-nak nyilatkozó cégvezető elmondta, hogy nagy tapasztalatuk van a mozambiki viszonyok között, nagyon jól ismerik a területet, mégis elvesztették a tendert. Dolf Dorfling, egykori dél-afrikai ezredes és a Black Hawk nevű cége is pályázott. Elmondása szerint úgy ismerik a területet, mint a tenyerüket. Azonban ők sem nyertek.

A befutó a Wagner csoport lett, amelynek tulajdonosa a „Putyin séfjeként” emlegetett Jevgenyij Prigozhin. Séfnek azért is nevezik, mert a vendéglátó-iparban erősen érdekelt vállalkozóról van szó. A dél-afrikai cégvezetők szerint a Wagner olcsón dolgozik, és nagyon jó politikai kapcsolataik vannak, ezért is vihették el a megbízást.

A Wagner most ugyan Cabo Delgadoban dolgozik, ugyanakkor a kontinens más részein is felbukkantak már: egyes hírek szerint felbukkantak Líbiában, Szudánban és a Közép-Afrikai Köztársaságban is. A Wagnernek szeptemberben 200 alkalmazottja érkezett Mozambik fővárosába, és fel is vették a harcot az iszlamistákkal. A konfliktus eddig nagyjából 200 áldozatot szedett, s nem csak a lázadók oldalán: az eddigi információk szerint 7 orosz zsoldos esett el eddig a harcokban. Dél-afrikai veteránok szerint a Wagnernek meggyűlik majd a baja a felkelőkkel, ugyanis nincs tapasztalatuk a bozótharcokban.

Ráadásul a hírek szerint a Wagner emberei és a mozambiki hadsereg között is egyre nagyobb a feszültség. Dorfling azt nyilatkozta, hogy emberei készen állnak arra az esetre, ha a Wagner nem tudja ellátni a feladatát.