Elképesztő érveléssel hagyta jóvá a Kormányhivatal Orbán török haverjának, hogy lebontsa a Közvágóhíd 39 épületét

Az Alfahír birtokába jutott dokumentációból kiderül, hogy létezik olyan iránymutatás, amely önmérsékletre, a műemlékvédelmi, városképi és történeti szempontok figyelembevételére szorította volna a projektet levezényelő APD Real Estate Kft.-t.

Mártonffy Miklós, Budapest főépítésze még 2018. március 29-ei keltezéssel írt egy meglehetősen kritikus szakvéleményt a beruházással kapcsolatban.

A szakember a dokumentumban megerősítette, hogy a Soroksári út 58., Máriássy utca 2-6. és Vágóhíd utca 1-5. által határolt, 38021/34 helyrajzi szám alatt található, 4,8 hektáros Közvágóhíd területe

1994 óta valóban helyi védettség alatt áll.

Mártonffy kiemelte, hogy a Fővárosi Közgyűlés olyan építményeket vagy épületegyütteseket részesít helyi védelemben, amelyek Budapest "városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti értéket" képviselnek és "azok megóvása a jövő nemzedékek számára kiemelt fontosságú". Hozzátette:

"Az egykori Közvágóhíd építményei a fővárosi helyi védettségű épületek sorában minden bizonnyal a legjelentősebbek közé tartoznak."

A főépítész nagyjából azokat az épületrészeket javasolta megőrzendőnek, melyek a mára eltüntetett látványterveken is szerepeltek, de javaslatát kiegészítette a telekhatárokon álló egyemeletes és földszintes épületekkel is.

A szakvélemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a helyi védettségű épületek csak részlegesen bonthatók, amit azonban a védett érték megőrzése érekében feltételekhez lehet kötni.

A főépítész a IX. kerület építési szabályzatának 2017-es módosítására is kitér, amely drasztikusan megnövelte az építési magasságot és sűrűséget, és amelyet a Fővárosi Önkormányzat még abban az évben szakmai szempontból véleményezett (a módosítással az akkori fideszes kerületvezetés és közgyűlési többség épp a hasonló, városképromboló beruházásoknak akart kedvezni – a szerk.).

Mártonffy Miklós hangsúlyozta, hogy a fővárosi szakvéleményben szerepel, hogy

"a fejlesztések során biztosítani kell a területen a fővárosi védelem alatt álló épületállomány megőrzését, kedvező városképi megjelenését",

illetve annak ellenére meg kell őrizni a helyi és műemléki védelem alatt álló épületállományt, hogy azt a kerületi tervlapokon nem jelölték meg.

Mártonffy Miklós, Budapest főépítésze Fotó: MTI / Balogh Zoltán

E szempontok figyelembevétele mellett javasolta, hogy "a tervezett fejlesztések volumene (...) messze el kellene, hogy maradjon a kerületi szabályozásban biztosított beépítési paraméterek maximális értékétől".

A dokumentumból ugyanakkor kiderül, hogy a török befektető már eleve a víztoronyhoz kapcsolódó épületrészek és a mészároscsarnokok homlokzatának lebontásával, majd későbbi visszaépítésével számolt, amit a főépítész nem tartott szakmailag kielégítő és indokolt megoldásnak. Ahogy azt a módszert is kifogásolta, miszerint az eredeti vagy másolat homlokzatok és épületrészek is csupán egyes falakként maradnának meg, eredeti belső tömegük és dimenzióik eltűnnének, átalakulnának.

"A területen lényegesen több, eredeti állapotában fennmaradt vagy kisebb volumenű átalakítással helyreállítható és műszaki szempontból is megőrizhető építészeti érték áll, mint amennyi a tervek szerint megtartásra kerülne"

– áll a szakvéleményben, amely az eredeti elgondolásokkal kapcsolatban hangsúlyozza:

a cég a máig fennmaradt épületállománynak "méltatlanul kevés" részét tervezi megtartani, ami "szakmai szempontból is kifogásolható". Mártonffy szerint:

"Nyilvánvaló, hogy a terület nagy ívű fejlesztésével az itt álló védett építészeti értékek csak óriási kompromisszumok árán őrizhetők meg, de ezeket a kompromisszumokat nem csak az örökségvédelem oldaláról szükséges megtenni. A fejlesztői szándéknak is azonosulnia kell azzal, hogy itt nem egy üres terület áll rendelkezésre, hanem egy Budapest fejlődésében jelentős szerepet játszott, ma már örökségvédelem alatt álló ipari emlék építészeti értékeinek megtartásával is számolni kell."

A főépítész azt is nyomatékosította, hogy az új épületeknek az eredeti épületegyüttes fennmaradó részeinek szépségét kellene hangsúlyoznia, és nem csupán a megőrzési kötelezettségnek kellene látszódnia rajtuk. A tervekkel kapcsolatban arra is figyelmeztetett, hogy "az új épületek közötti légtér helyenként minimális", továbbá az új funkciók – iroda, szálloda, kereskedelem, jelentős mennyiségű lakás – alapellátásához szükséges közintézményeket is hiányolta a területről. A szakvélemény arra is rávilágított, hogy a beruházás a Duna-parton már megvalósult fejlesztésekhez sem igazodik, így a Müpa és a Nemzeti Színház, illetve a környéken felépült többi lakópark épületeinél is robosztusabb lesz.

"Ismerve számos európai városban és Budapesten is azokat a fejlesztéseket, amelyek megtartották, értékőrző módon kiegészítették és kiemelték a régi értékeket, megállapíthatjuk, hogy azok rendre sikeresnek bizonyultak. Miért ne történhetne ez Így a Közvágóhíd esetében is?"

– zárul a főépítész költői kérdésével a dokumentum.