Háromszáz százalékkal is többet adózhatnak a fehérvári vállalkozók, miközben a kormány a KKV-k támogatását mantrázza

Az ellenzék szerint brutális megszorító csomagot szavazott meg a Fidesz Székesfehérváron. Múlt pénteki ülésén a székesfehérvári közgyűlés fideszes többsége megszavazta a parkolási díjak és bérletek árának növelését, továbbá a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) fenntartásai ellenére előzetes egyeztetés nélkül terjesztette ki és növelte meg az építményadót, ami jövő évtől a kis- és középvállalkozásokra ró nagyobb terheket.

Az emelésekből inkább utóbbi érdekes, hiszen a városvezetés az Iparkamara kérése ellenére döntött úgy, hogy már jövő évtől alkalmazzák a rendeletet. Pedig a kamara a rendelkezésükre hagyott igen szűk egy hét alatt széles körben véleményeztette a város építményadójával kapcsolatos terveit és a visszajelzések alapján az FMKIK elnöke, Radetzky Jenő arra kérte a polgármestert, hogy az építményadó kedvezmények megvonását 2020 vonatkozásában ne tárgyalja a közgyűlés, a 2021-től érvényes új adórendelet módosítására pedig egy alaposabb elemzést tartalmazó konszenzusos megoldás alapján kerüljön sor.

A polgármesternek címzett levélben Radetzky megemlíti azt is, hogy míg a kormányzati stratégia a KKV-k megerősítését célozná az általános adócsökkentéssel, addig ez az intézkedés pont a kis- és középvállalkozásokat sújtaná és egy esetleges gazdasági visszaesést vetít előre.

275 és 369 százalékkal fizethetne többet a KKV-k egy része

Az adórendeleti módosítás szerint az építményadó tekintetében a differenciált rendszer megmarad, de a legalsó, nulla forintos adómértékű sávot 100 m2-ről 50 m2-re csökkentették és megszüntették a korábbi kedvezményes adósávokat. Az önkormányzat hozzátette, hogy ezzel még mindig megmaradt egy kedvezményezett 50 m2 alatti adótárgyi kör, amelyek jellemzően a kis- és középvállalkozások tulajdonában állnak.

Hivatkoznak arra is, hogy az ominózus módosítással érik majd csak el a hasonló ipari fejlettségű Győr évek óta alkalmazott építményadó terhelését és megemlítik, hogy amennyiben a szegedi mértéket alkalmaznák, abban az esetben 2 milliárd forinttal több adót szedhetne be a város évente.

Madarász Viktor, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja szerint az emelés jelentős terhet jelent a kisebb vállalkozások számára. Sok vállalkozónak a korábbi többszörösére fog emelkedni a fizetendő adó mennyisége. Szemléltetésül lapunknak elmondott néhány konkrét példát is:

150 négyzetméteres boltra eddig évi 20 ezer forintot kellett fizetni, jövőre ez 150 ezer, 2022-től pedig 180 ezer forint lesz

Közepes méretű ingatlanok esetében is drasztikus az emelés:

általános felhasználás mellett (például képzésre használt ingatlan esetén) egy 300 négyzetméteres ingatlan terhei 80 ezer forintról 300 ezer forintra emelkednek (275 százalék),

egy kereskedelmi célú ingatlan terhei pedig 80 ezer forintról 370 ezer forintra nőnek (369 százalék).

Egy helyen van könnyítés az újonnan elfogadott javaslatban: korábban a termelési és raktározási célú ingatlanoknál 300 és 10 ezer négyzetméter között 950 forint volt az adómérték, most szétszedték a kettőt és a raktározásnál 50 négyzetméter fölött 950 forint lett egységesen a mérték (ez emelést jelent, mert korábban a 300 négyzetméternél kisebb rész kedvezményesebben adózott). A termelési célú ingatlanoknál egységesen 750 forint lett a kulcs, ami a közepes méretű termelő cégeknek egy kismértékű csökkentést jelenthet egy bizonyos mérettartományban. 2022-től viszont itt is 950 forintra emelkedik majd az adómérték, így végül ezek a cégek is több adót fognak fizetni a 2019-es bázishoz képest a kedvezményes sávok megszűnése miatt.

Mindeközben a törvényi felsőkorláttal rendelkező nagykereskedelmi hálózatok adóterhe változatlan maradt.

Volt egyeztetés, meg nem is

A változtatást nagyon gyorsan átverték a rendszeren. A polgármester november 19-ei keltezésű levelét a kamara 21-én kapta meg, a tervezetről pedig 29-én már szavazott is a közgyűlés. A módosításra csak négy ellenzéki képviselő mondott nemet.

Fazakas Attila, a Jobbik önkormányzati képviselője felháborítónak tartja a döntést. Elmondása szerint semmi nem utal arra, hogy miért lenne szüksége az önkormányzatnak a változtatástól várt plusz 500 milliós bevételre, miközben azzal kampányoltak, hogy a város gazdasága stabil. Főként különösnek véli, hogy a módosítás nem a nagyvállalatokra, hanem a kis- és középvállalkozásokra ró nagyobb terhet, pedig a kormányzati politika épp ezen szektor erősítésére, terheinek enyhítésére irányul és még maga a polgármester, Cser-Palkovics András is úgy fogalmazott október 25-ei beiktatásán, hogy

„Székesfehérváron minden magyar városnál erősebben kell támogassuk a kis- és középvállalkozásokat, mert a kreativitás, az egyéni vállalkozó szellem adja a rugalmas és dinamikus gazdaság alapját."

Dr. Márton Roland, az ellene induló közös ellenzéki jelölt, aki végül képviselőként kapott helyet a testületben lapunknak elmondta, hogy mivel Székesfehérváron már így is a legmagasabb az egy főre jutó helyi adó mértéke és költségvetési válsághelyzet sincs, számára sem tűnik indokoltnak a döntés. Ráadásul erősen kifogásolható az a mód is, ahogy a városvezetés ezt véghezvitte. A képviselő beszámolt arról a találkozóról, ami köztük és az érintett vállalkozók között zajlott, és amitől a polgármester meghívása ellenére elzárkózott.

„Furcsa, hogy egy 100 ezres városban 3-4 nap alatt döntenek egy ilyen súlyos kérdésről, alig néhány héttel az önkormányzati választások után, aminek kampányában szóba sem került a téma, sőt épp a helyi vállalkozások segítéséről beszéltek a kormánypárti jelöltek.”

- mondta Márton Roland, aki úgy látja, hogy a szektorra mért félmilliárdos évenkénti többletteher túl van azon a mértéken, amit a helyi KKV-k el tudnának viselni. Sok vállalkozásnak ez évi 200-300 ezer forintos kiadásnövekedést jelent, ami alkalmazottak elbocsátását vonhatja maga után. Ez családi vállalkozások esetén családtagokat is jelenthet.

Az FMKIK is sajnálatosnak találja, hogy a konzultációra, amit ilyen gyorsan sikerült összehívniuk a városházától nem érkezett senki, ezért jobb híján megfogalmaztak egy újabb levelet, amiben ismét kérték a döntés elhalasztását, de választ azóta sem kaptak.

Ahogy korábban sem érkezett semmilyen megkeresés a városvezetés részéről, csupán sejthető volt, hogy lesznek változások, hiszen 2015-ben arra tettek ígéretet, hogy 2020. január 1-ig nem lesz változtatás. Madarász szerint azonban önmagában ennek a határidőnek a lejárta nem kellett volna, hogy újabb emelést indukáljon.

„Az emelés mértéke, illetve a tény, hogy elsősorban a kisebb vállalatokat sújtja pedig kifejezetten meglepetés volt.”

Bár a rendelkezésükre álló egy hét alatt sok értékes meglátást és javaslatot sikerült összegyűjtenie a kamarának, széleskörűen elfogadott, konszenzusos javaslat a konkrétan alkalmazandó adókulcsokra vonatkozóan nem született. Ennek elkészítéséhez, az egyeztetések lefolytatásához egyrészt több időre lett volna szükség, másrészt vannak bizonyos adatok, amik nem állnak a rendelkezésükre.

Mindemellett úgy vélik, hogy mivel iparűzési adó terén az egy főre jutó összegben Székesfehérvár toronymagasan első a megyei jogú városok között, a teljes összeget tekintve pedig csak Győr előzi meg, így a város helyzete a bevételek szempontjából jónak mondható.

„Amennyiben pedig a városháza feltétlenül szükségesnek látja, hogy bevételeit ezzel a 400-450 milliós összeggel emelje, úgy véleményünk szerint igazságosabb, a KKV-k számára kedvezőbb módon is beszedhető lenne ez az összeg.”