Igényes könyvkülönlegesség készült az utolsó aranysarkantyús vitézekről

A legkomolyabb hiányosság inkább szubjektív és érzelmi, mintsem szakmai természetű: az információra és érdekességekre mindig éhes olvasó talán kissé kevesellheti majd az így is informatív és lebilincselő életrajzok terjedelmét.

Bár a kötetben is szerepel, illetve a bemutatón Sallay Gergely Pál is kifejtette, miért voltak kénytelenek arányos korlátok közé szorítani az egyes vitézi életutak bemutatását, az érthető és indokolható forráshiány mellett is lehetett volna talán több helyet szentelni azoknak, akiknek története adatgazdagabb formában maradt fönn.