Hiánypótló történelmi munka újrakiadása jelent meg az 1916-os román árulásról és Erdély felszabadításáról

A csatamezők leírásán, a központi hatalmak ellencsapása nyomán menekülő ellenség hátrahagyott, majd a szerző által gondosan feldolgozott – a kiváló primer forrásokkal szolgáló függelékben pedig, több más érdekes irattal együtt olvasható – naplók, a harcoló alakulatoktól személyesen szerzett élménybeszámolók alapján nem csak pontos, de minden eddiginél részletesebb képet kapunk arról, mit is kellett kiállnia Erdély népének, a felszabadító osztrák-magyar, és elsősorban székely csapatoknak, illetve a háborúba belehajszolt, birodalmi álmokat kergető román katonáknak a konfliktus során. Utóbbi szempont minden részrehajlás, és az íróból elő-előtörő trianoni fájdalom vagy reménykedés mellett is kifejezetten érdekfeszítő és egyedi jelleget kölcsönöz a könyvnek, hiszen ez a nézőpont a lehető legritkábban tárult eddig a magyar olvasók elé.

Gróf Betheln Pál, Betegh Miklós kormánybiztos és a kommunisták által a Tanácsköztársaság alatt kivégzett Ferry Oszkár csendőrtábornok Segesváron

Román foglyok Nagyszebenben

Nagyszeben, Brassó és a határvidék visszavívása, majd egyes ezredek keserves erőfeszítéseinek köszönhető megtartása telis-tele van az első világháborús magyar katonai erény máig elismerésre méltó eredményeivel.

82-es székely bakák vonulnak Kézdivásárhely felé

Bosnyák gyalogosok pihenője a Kézdivásárhelyre vezető úton

De arról is érzékletes képet kapunk, hogy miért kevélykedhetett egy horvát tiszt azzal, hogy:

"Most a horvát is magyar s a bosnyák is székely!"

Ahogy arra is fény derül, miért a puska csövét markolja az udvarhelyi vasszékely szobor, vagy mit szóltak a magyar huszárok a románok segítségére siető orosz birodalom "ferdeszemű", távol-keleti alattvalóihoz.

"Az oláh halottak rajvonala" Brassó mellett

Azt is megtudhatjuk, hogy termett "az oláh halottak rajvonala" Brassó előtt, vagy milyen szégyenteljes pusztítás és kegyetlenkedés-sorozat kísérte a megszállt területeken a saját megnevezésük szerint "kultúrnemzet" hódítókat. Ezen felül arról is olvashatunk a könyvben, milyen harcoknak is állít emléket a nemrég szomorú aktualitással övezett úzvölgyi katonatemető.

Honvéd gépfegyverosztag a Predeál feletti állásokban

Pihenő bosnyák gyalogság az Ojtozi-szorosban

De rendhagyó életképeket és helyzetjelentéseket olvashatunk a "vezeklő Bukarestről" is, illetve a megkapó karakterrel megáldott háborús költészet egy-egy példányában is gyönyörködhetünk.

Tanárky tábornok és törzskara a brassói csatatéren

A mindezeket impozáns, komor hangulatú, a történelmi események súlyához illő kemény kötésben kapjuk kézhez, melynek sajátos dizájnja – ahogy a könyv egészéé – Eszteró Anett munkáját dicséri.