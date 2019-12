Két kormánypárti politikus jelentkezett a parlamentben, hogy elolvasta a színháztörvényt

Megjelent a Parlament honlapján a kulturális életet napok óta lázban tartó törvénytervezet. A salátatörvény mégsem egyéni képviselői indítványként, hanem kormány-előterjesztésként kerül a Ház elé, és mivel kivételes eljárást is kértek rá, szerdán már a végszavazást is megtartják róla. Módosul(hat) a társasági adóról szóló törvény is: ezentúl a műemléki beruházásoknál (pl.