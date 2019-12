Négyszer hazudtak Staudt Gáborról, 80 ezerből megúszták

Vannak olyan sajtóorgánumok, amelyek megtehetik, hogy a bírósági ítéleteket pusztán "ajánlásnak" tekintsék. A TV2-nek sikerült az a bravúr, hogy egy hónapon belül négyszer is hazugságot állítsanak a Jobbik volt országgyűlési képviselőjéről, amikor a csatorna 2018. december 18-i, 2018. december 19-i, 2019. január 7-i és 14-i adásában is valótlanul állította, hogy dr. Staudt Gábor tagja volt egy nemesfémekkel kereskedő, és a lengyel államnak milliárdos kárt okozó bűnszervezetnek.



Sok volt a 80 ezer forint?



Hiába azonban a jogerős bírósági döntés, a TV2 egyszer sem volt hajlandó közölni a helyreigazítást.



A volt országgyűlési képviselő ezért végrehajtási eljárást kezdeményezett a csatorna ellen, aminek meg is lett az "eredménye": jogkövetkezményként 80 ezer forint pénzbírságot szabtak ki a Fideszmédia zászlóshajójára.

Sokadik helyreigazításra kötelezték a TV2-t a Jobbik miatt A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete alapján a TV2 nevű kormánypárti csatornának az alábbi helyreigazítást kell beolvasnia a Jobbik hétfői közleménye szerint: "A Tények Extra 2018. december 18-án, illetve a Tények 2018. december 19-én és 2019. január 7-én sugárzott adásában valótlanul állítottuk, hogy dr. Staudt Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője tagja volt egy nemesfémekkel kereskedő, és a lengyel államnak milliárdos kárt okozó bűnszervezetnek."





A kormányzati hirdetésekkel alaposan kitömött csatornánál persze biztosan marad még pénz a karácsonyi jutalmakra, és nem veszélyezteti, hogy eleget kelljen tenni a jogerős ítéleteknek.

Megkeresésünkre a volt képviselő elmondta, hogy ez sajnos nem egyedi eset a kormányközeli média háza táján, az Origóval szemben szintén végrehajtást kellett kérnie hasonló ügyben. Ha a TV2 nem teljesíti a helyreigazítási kötelezettségét, újabb bírságra számíthat, de amíg bírja anyagilag, gyakorlatilag a magyar jogrendszer tehetetlen vele szemben.