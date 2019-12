A budapesti ostrom 75. évfordulójára: Kilotonnás kötetpár tárja fel a magyar Sztálingrád sorsfordító pillanatait

Az Akadémiai Kiadótól útjára indult, azóta a PeKónál otthonra lelt Hadiakadémia sorozattól már megszokott igényes, szimbolikájában és kivitelezésében is a magyar könyvkiadás élvonalába tartozó megjelenés már önmagában indokolja, hogy a magyar történelem egyik legmeghatározóbb periódusa iránt érdeklődők beruházzanak a két részes munkára.

A gyönyörűen megkomponált, színvilágukban és dizájnjukban is mellbevágó borítók esztétikája remekül illeszkedik a témához. Az elesett küklopszra emlékeztető Jagdpanzer 38(t) Hetzer, illetve a halálban is méltóságteljes és tiszteletet parancsoló Zrínyi rohamlöveg legyőzöttségében is erőt sugároz, ugyanakkor komor figyelmeztetésül is szolgál arra nézve, hogy nem egy könnyed ponyvát tart a kezében az olvasó.