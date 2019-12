Így közlekednek a fővárosi közösségi közekedési járatok az ünnepek idején

Mint minden évben, így idén is ünnepi menetrend lép életbe a BKK járatain karácsony és újév között. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása alapján összeszedtük a legfontosabb, leghasznosabb tudnivalókat.

Szenteste napja, karácsony

December 24-én (kedden) a nappali közösségi közlekedési járatokkal egészen 15-16 óráig lehet utazni. Az utolsó metrószerelvények 15:30 körül indulnak a belvárosból, ehhez igazodik a nappali felszíni járatok 15-16 óra körüli utolsó indulása is. Idén Szenteste közlekedik a H5-ös, a H6-os és a H8-as HÉV is. Ahogyan az elmúlt években is, a nappali járatok 15-16 óra körüli utolsó indulása után idén is az éjszakai hálózat járataival lehet közlekedni Budapesten. Az éjszakai közlekedésben megszokott csatlakozási, átszállási lehetőségek ebben az időszakban is biztosítottak. A Deák Ferenc tér és a repülőtér között egész nap közlekedik 100E busz, emellett változatlanul 0-24 óráig jár a 200E busz a Nagyvárad tér és a repülőtér között.

A közösségi közlekedési járatok december 24-i menetrendje a BKK honlapján megtalálható, ahol a közlekedési társaság a nappali járatok aznapi utolsó indulását is jól láthatóan feltüntette. Utazásuk megtervezéséhez érdemes a BKK FUTÁR alkalmazást használni, amely ebben az időszakban is valós idejű járatinformációk alapján az optimális útvonalat ajánlja fel.

Karácsony napjain, december 25-én (szerdán) és 26-án (csütörtökön) az ünnepnapi/munkaszüneti napi indulásokat kell figyelni a menetrendben. Az éjszakai buszjáratok december 25-ről 26-ra (szerdáról csütörtökre) és december 26-ról 27-re (csütörtökről péntekre) virradóra a hétvégi menetrendjük szerint közlekednek.

A két ünnep között

Az idei év végének közlekedési rendjében újdonság, hogy nemcsak szilveszterkor, hanem az azelőtti éjszakákon is segíti a BKK a közlekedést. A december 27-ről 28-ra virradó éjszakától kezdve a 30-ról 31-re virradó éjszakáig

az M2-es és az M4-es metró a szokásosnál hosszabb üzemidővel, éjjel 1 óráig közlekedik,

a belvárost érintő kiemelt nappali autóbuszjáratok – az 5-ös, a 7-es, a 8E és a 9-es busz – pedig éjjel-nappal közlekednek a szokásos éjszakai járatok mellett.

December 27-én (pénteken) és 28-án (szombaton) a szombati menetrend lesz érvényben, december 29-én (vasárnap) a vasárnapi menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok. Az éjszakai járatok december 27-ről 28-ra (péntekről szombatra) és december 28-ról 29-re (szombatról vasárnapra) virradó éjjel a hétvégi menetrendjük szerint indulnak.

December 30-án (hétfőn) és 31-én (kedden) az ebben az időszakban jellemző utazási szokásokhoz igazodó év végi munkanapi menetrend lesz érvényben. Az éjszakai járatok esetén december 29-ről 30-ra (vasárnapról hétfőre) és 30-ról 31-re (hétfőről keddre) virradóra a munkanapi menetrendet kell figyelni.

Szilveszter, újév

December 31-én a bevásárlóközpontokat is érintő autóbuszok többsége az áruházak bezárását követően – jellemzően 17-18 óra után – már nem érinti bevásárlóközponti megállóját.

December 31-e, szilveszter éjjelén a tavalyi év jelentős és sikeres fejlesztésének folytatásaként az M2-es, az M3-as (Újpest-központ és a Nagyvárad tér között) és az M4-es metróvonalon a szerelvények egész éjszaka közlekednek. Az M1-es metró éjjel 1 óráig jár, azaz a belvárosi megállókban körülbelül negyed 2-kor lehet még felszállni rá. Egész éjjel közlekedik továbbá a 4-es és a 6-os villamos, valamint az 5-ös, a 7-es, a 8E és a 9-es busz. A HÉV-vonalakon is egész éjszaka járnak a szerelvények.

Az éjszakai buszok vonalán sűrűbben induló vagy nagyobb befogadóképességű járművek közlekednek, több járat pedig meghosszabbított üzemidővel közlekedik. A belváros felől a metrókat érdemes igénybe venni, mivel Újpest-központtól, a Móricz Zsigmond körtértől, az Örs vezér terétől, illetve a Nagyvárad térről a metróhoz csatlakozó éjszakai járatok sűrűbben indulnak. Káposztásmegyer felé a Nyugati pályaudvartól, Rákospalota felé Újpest-központtól, míg Kispest és Pestszentlőrinc felé a Nagyvárad térről indul a 914-es és a 950-es járat. A metrók és a nagykörúti villamosok által érintett főbb átszállópontoktól a megszokott éjszakai járatok sűrűbben indulnak a külső végállomások irányába.

2020. január 1-jén (szerdán) a közösségi közlekedési járatok az ünnepnapi/munkaszüneti menetrend szerint közlekednek.

