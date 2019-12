Kovács Attila Zoltán: „A többszörös elhallgatottság nehezítette meg, hogy előrelépés történjen Wass Albert munkásságának megítélésében”

Ami a magyarországi kiadást illeti, az olvasók számára azért sem volt egyszerű a helyzet, mert rögtön két sorozat is rivalizált egymással: a fényképes, színes borítós Kráter-féle és a fekete borítójú Mentor-széria – a Duna International középszerű, Mentor-másolat kiadásával most inkább nem is foglalkoznék.

A szövegek tekintetében ráadásul mindkét sorozatban elég nagy problémák merültek föl: egymástól vettek át bizonytalan eredetű szövegeket, a publicisztikai kötetek néha inkább paródiákra emlékezetnek (jelöletlen írásokkal vagy többféle jelöléssel ugyanazon cím alatt, másutt egész kötetek jelentek meg cím nélküli szövegekkel), de például Tőkés László nevét is önkényesen kihúzták A Bodzás-atyai kőtemplom című novellából, ami nonszensz.

„Bármelyik 1990 utáni sorozatot vetjük össze a régi kiadványokkal, nyilvánvaló lesz, hogy markáns különbségek vannak az eredeti és az új szövegek között. A filológus énem pedig nem elnéző az ilyesmikkel szemben.Én kb. 15 évvel ezelőtt voltam kint Floridában, Astor Parkban, Deeland-ben, Leesburg-ben, ahol sok irodalmi anyagot gyűjtöttem, majd Wass Albert valamennyi angolul írt könyvét le is fordítottam.”

Az eddigi megjelenésekhez képest az Erdélyi Szalon autentikus szövegeket közöl, az életműben összetartozó regényeket egy kötetbe fűzzük, időrendben, vagyis 1934-től haladunk az emigráció felé, nem pedig fordítva. A minőség tekintetében az 1945 előtt Wass Albert köteteit is megjelentető Erdélyi Helikon vagy Révai kötetei az irányadók számunkra.

A korábbi kiadásokról még egy gondolat. Mindössze két kötet akadt, amire nem állnak a fenti megállapítások: a Wass Albert igazsága, illetve a Voltam című önéletrajz a Szabad Tér Kiadótól. Előbbi a most általunk is boncolgatott kérdésekkel foglalkozik. Utóbbinak pedig az az érdekessége, hogy az író által összegyűjtött, az életmű többi darabjánál is személyesebbnek gondolt szövegeit tartalmazza, melyeket a szerző „önéletrajznak” titulált; vagyis tulajdonképpen egy lazán összekapcsolódó novellafüzérről van szó.

Hasonló jellegű különlegességek várhatók az Erdélyi Szalontól is?

Igen, több összeállítás szerepel a tervekben, a Voltam 2020-ban várható, de vannak újdonságok is: sok-sok évvel ezelőtt készült egy komplex novella-összeállítás, aztán rendszerezett közírói gyűjtemény, továbbá mintegy 140-150 levél várja, hogy megjelenhessen.

Aztán ott van az Elvész a nyom, aminek kétféle lezárása van eredetileg, de a magyar olvasók csak az egyiket ismerik, mi viszont a teljes verziót megjelentetjük. De az Amerikában írt Eliza regény fordítása is frissül; azt még 2003-ban fordítottam, de pár évvel ezelőtt nekiálltam csiszolgatni. És persze a szigorú főszerkesztő, Szepessy Kata szinkronolvassa az összes készülő kéziratot az eredeti első közlésekkel, mert csak azok jelentenek biztos pontot.