Ahol karácsonykor a cunamiról is meg kell emlékezni – tizenöt éve pusztított a szőkőár

Megemlékezéseket tartottak csütörtökön az Indiai-óceán mentén fekvő országokban a körülbelül 230 ezer ember életét követelő 2004-es földrengés és tengeri szökőár 15. évfordulóján.

Indonéziában a halászoknak és a tengerészeknek megtiltották, hogy kimenjenek a tengerre, az üzletek és iskolák zárva maradtak, miközben a nyugat-indonéziai Aceh tartományban - ahol a szökőár a legtöbb halálos áldozatot követelte - helyiek egy tömegsírhoz látogattak, és elhunyt szeretteikért imádkoztak.



A modernkori történelem egyik legpusztítóbb szökőárját az Indonéziához tartozó Szumátra szigetének körzetét megrázó 9-es erősségű földrengés okozta. A szökőár számos indiai-óceáni ország tengerpartjait tarolta le, és még Afrika keleti partvidékén is követelt áldozatokat.



Indiában, ahol több mint 12 ezer ember vesztette életét a szökőár következtében, ezrek gyűltek össze a megemlékezésekre. A délkelet-indiai Tamilnádu államnak a katasztrófa által leginkább sújtott egyik térségének számító Nágapattinam városában ezrek látogattak el az áldozatoknak szentelt emlékparkba - közölte egy helyi tisztségviselő. Az emberek virágokat helyeztek el, és egy perc csenddel emlékeztek abban a pillanatban, amikor a szökőár 2004. december 26-án lecsapott.



Az indiai Nagore városában imádságokat tartottak egy muszlim szentélynél, ahol több mint 300 áldozatot temettek el korábban, vallásától függetlenül - számolt be a Hindu nevű újság. Egy másik településen "többvallású" imádságot tartottak.



Thaiföldön százak látogattak el a kormány által szponzorált, az évforduló alkalmából tartott eseményre és vallási szertartásokra, amelyeket a szökőár miatt emelt emlékparkban tartottak a déli Phangnga tartományban, ahol buddhista, keresztény és muszlim szertartásokat tartottak. Az eseményen a thaiföldi áldozatok - akiknek száma 8000-nél is több - képe volt látható, miközben hozzátartozók lerótták kegyeletüket, és imádkoztak.



A szökőár Phangnga tengerparti üdülőit sújtotta egyebek között leginkább Thaiföldön. Egy rendőrtiszt a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a természeti katasztrófa nyomán életét vesztett 394, azonosítatlan ember holtteste van eltemetve az egyik közeli temetőben.