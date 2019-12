Az F1-nek mindig az volt a problémája, hogy semmiben nem sikerült megegyezni

A 2019-es Formula-1-es szezonnak voltak ugyan körömrágós versenyei, de az szinte egy percig sem volt kérdéses, hogy Lewis Hamilton és a Mercedes idén is legyőzhetetlen lesz. A német márka diadalmenetben veszi az akadályokat a hibridérában, zsinórban hat konstruktőri- és egyéni világbajnoki címnél tartanak. A sportág viszont 2021-től megújul, erről is kérdeztük Wéber Gábort, a magyar F1-es közvetítések kommentátorát.

A szezon elején a Mercedes erődemonstrációt tartott, ha matematikailag nem is, de gyakorlatilag már ekkor eldőlt a vb-cím sorsa. Az évad második felében viszont láthattunk kiélezett versenyeket, a felzárkózó Ferrarinak és a néhol jó Red Bullnak köszönhetően. Hogyan értékeljük izgalmak szempontjából az idei világbajnokságot?

Izgalmasnak kinéző, aztán nagyon hamar unalomba fulladó szezon volt a Mercedes-dominancia miatt. Előzetesen többet ígért az év, mint amennyit végül adott. Voltak nagyon izgalmas futamok és érdekes sztorik, de a vb-cím sorsa május-júniusra eldőlt, Lewis Hamiltont csak valamilyen brutális balszerencse-sorozat foszthatta volna meg ettől. Valtteri Bottas saját szempontjából erős szezont futott, de ez is kevés volt.

Melyik csapat és pilóta jelentette a pozitív és negatív meglepetést?

A Renault teljesítménye folyamatos csalódás, az 5. hely is épphogy meglett a Toro Rosso ellen, miközben simán kikaptak a McLarentől. Gyári csapatként illene odaérniük a 4. helyre, de nem látszik az előrelépés. Csodálkozom ezen és dühös is vagyok, nagymúltú, többszörös világbajnok gyártóról van szó, sajnálom az ott dolgozókat, de a szurkolókat is, mert elveszik tőlük az izgalmak egy újabb faktorát. A versenyzők közül Charles Leclercnél pozitív meglepetés volt, hogy ennyire gyorsan elkapta a fonalat és előlépett Sebastian Vettel kihívójává, de valamennyi újonc, Lando Norris, Alex Albon és George Russell is jól indítottak. Robert Kubica teljesítménye ugyan csalódás volt, de nekem nem okozott nagy meglepetést. Az viszont durva, hogy egyetlen időmérőt sem tudott megnyerni csapattársával szemben. A balesete előtt a legjobbak között volt, azóta viszont túl sok idő telt el, a sérülése is számíthatott, nem tudta hozni a tempót, de legalább sikerült visszatérnie.

Lewis Hamilton MTI

A szezon közben – és azóta is – számtalan cikket olvashatunk arról, hogy a Ferrarinak választania kellene Vettel és Leclerc között. Tényleg dönteni kell?

Kicsit unalmas már ez a kit támogasson a Ferrari téma. A szurkolók nyomást helyeznek a csapatra, pedig egyértelmű: a gyorsabb győz. A történet másik oldala, hogy általában mindenki a fair playt és az egyenlő esélyeket várja el a csapattársaknál, a Ferrari esetén valamiért pont az ellenkezőjét követelik. Még a támogatások szociális hálójának csúcsán, a DTM-ben sincs olyan, hogy valakit a szezon elejétől egyértelműen előnyben részesítenek. Az már más kérdés, hogy akinek jobban alakul az éve, elkezdenek jobban aládolgozni, de ez nem az első futamtól történik. A szezon elején ez azért volt téma, mert Leclerc egy év F1-es tapasztalat után érkezett az istállóhoz, a négyszeres világbajnok csapattárs mellé. Az első versenyeken is csak arról volt szó, hogy hasonló helyzetben Vettel a kedvezményezett. Leclerc viszont megvívott vele és elmúlt ez a helyzet, de ez nem jelenti azt, hogy 2020-nak úgy mennek neki, hogy szólnak a többszörös bajnok Vettelnek, hogy mostantól Leclerc sikeréért dolgozol. Képzeljük csak el, hogyan reagálna erre a német.

A Williams története legnehezebb időszakát éli, de idén a Haas sem nagyon tudta, hogy merre van az előre. Kijöhetnek a gödörből?

A Haas könnyebben, mint a Williams. Utóbbinál pénzügyi gondok is vannak, Claire Williams már arról is beszélt, hogy az első tesztekre készen kell lennie az autónak. Ebből én arra következtetek, hogy most sem biztosak abban, hogy elkészülnek időben. A Haasnál pénz és koncepció is van, fel kell mérniük a problémáikat. Az F1-be érkezve gyorsan versenyképesek voltak, legalább ennyire gyorsan visszaestek, talán náluk kevesebb időt vehet igénybe az előrelépés. A technikai háttér adott, ha megfejtik a gondokat, hamar visszatalálhatnak a helyes útra.

Sebastian Vettel MTI

Az Alfa Romeo, Racing Point, Toro Rosso hármasból utóbbi szereplésében voltak emlékezetesebb momentumok a két dobogónak köszönhetően. Hogyan alakulhat a három istálló versenye?

Alapvetően egy kalap alatt vannak ezek a csapatok, a Toro Rosso erősebben zárta az évet, az Alfa visszaesett, a Racing Pointnál sokat fektettek a gyárba, egész jól fejezték be a szezont, ahogy haladunk előre az időben, úgy jöhetnek egyre előrébb. A Racing Point, vagy korábban Force India, ha van pénz, hatékonyan működik a csapat és jól terveznek autót, mindenképp számolni kell velük. A Toro Rossóból, vagy lassan nevezzük Alpha Taurinak, ennél erősebb középcsapat nem lesz, egyszerűen nem ezért léteznek. A középmezőny nagyon sűrű, még a kicsivel több pénz sem jelent feltétlenül előrelépést, ha nem hatékony a felhasználása. A sokkal nagyobb büdzsé már kiemelhet egy-egy istállót, ahogy az idén a McLarennel is történt. Jövőre az alapmodell sebességén sok minden múlik majd a középmezőnyben, vélhetően kevesebb forrás fog jutni a fejlesztésekre, mert a 2021-es koncepcióba kell invesztálni.

A McLaren elszakadt a középmezőnytől, de a Renaultnak gyári csapatként sem sikerült ez.

A Renaultnak illene felvennie a kesztyűt a McLaren ellen, az azonos motor miatt is. A McLaren már nem élcsapat, de korábbi tapasztalataik miatt gyakorlatilag topistállóként működnek. A működési struktúrájuk olyan, mint egy gyári alakulaté, a Renaultnál ez úgy tűnik, hogy nincs meg. Nem lesz egyszerű utolérniük a McLarent, de előbb-utóbb egál környékére kellene kifutniuk. A pilótáik, Daniel Ricciardo és Esteban Ocon adottak ehhez, ahogy Nico Hülkenberggel sem volt probléma. Nem szívesen látnék egy három részre szakadt mezőnyt, de reálisan ennek kellene történnie: a top3 istálló, mögöttük elhagyva a középmezőnyt a Renault és McLaren, majd tőlük lemaradva a többiek.

Max Verstappen MTI

A Hondától jelentős fejlődést láthattunk, de a Red Bullnak így sem volt esélye a világbajnoki címekre.

A japánok tényleg nagyot léptek előre, de nincsenek még a Ferrari szintjén. A Red Bull egyik legnagyobb problémája, hogy lassan kezdik az évet. Az első futamokra nincs teljesen kész az autó. A Mercedes viszont ebben erős, az első méterektől nagyon jók, onnantól kezdve pedig csak üldözni lehet őket, ráadásul jól is fejlesztenek. Ha a szezon közepétől indult volna a bajnokság, Max Verstappen versenyben lett volna a vb-címért. A 2020-as évük is ezen múlhat, ha márciustól állandó dobogóesélyesek, plusz behúznak egy-két győzelmet év elején, eleve nem kerülnek akkora hátrányba az év második felére, amikor hagyományosan jobb teljesítményt nyújtanak.

2017-ben is beszélgettünk, akkor úgy fogalmaztál, hogy a Mercedes egy félelmetes hadsereg. Ez érvényes ma is?

A hibridéra kezdete óta hatból hat világbajnokságot nyertek teljesen megérdemelten, szóval abszolút érvényes. Addig, amíg a Ferrari nem tud egy jobb autót építeni és a versenyzőiket jobban kezelni, valamint, ahogy említettem, a Red Bull az év elejétől versenyben lenni, nem lehet legyőzni őket. Hosszú egy szezon, nem elég bizonyos időszakokban jól teljesíteni, a Mercedes hatékonysága kiemelkedő. Ez olyan, mint úszásban a 400 vegyes: hiába vagy jó mellen és háton, ha a pillangód és a gyorsod gyenge. A Mercedes mindegyik számban jól működik, valamelyikben nagyon, valamelyikben átlagosan, de nincs Achilles-sarkuk.

Több toppilóta szerződése is lejár, a Ferrari és Hamilton látványosan udvarolnak egymásnak. Közeleg a házasság?

Szerintem Hamilton valamikor a Ferrari versenyzője lesz. Az már más kérdés, hogy ez 2021-re megtörténik-e, de lehet realitása.

Max Verstappen a sportág egyik legnagyobb tehetsége. MTI

Ez esetben hova igazolna Vettel és mozdulna-e Verstappen?

Ha Hamilton távozik, akkor szerintem Verstappen a Mercedeshez igazol, miközben Vettelnek a Red Bullhoz lehet visszaútja.

2020 átmeneti év lesz, 2021-ben megújul az F1, megkapjuk a szabályváltozásoktól várt izgalmakat?

Ez a cél, aztán meglátjuk, hogy a gyakorlatban hogyan működik. Csúcsmérnökök dolgozták ki ezeket a szabályokat, kiknek hinnénk, ha nem nekik? Az F1-nek mindig az volt a problémája, hogy semmiben nem sikerült megegyezni. Általában mindenki mást gondol, konszenzus nem született, elmaradtak a változtatások. Most tudományos alapon döntöttek. Azt mindig halljuk, hogy mi nem jó, ki mit nem szeretne, de a sok kritikus alternatívát általában nem kínál, ezért nem jut előbbre a sportág. Ha van egy másik ötlet, akkor legalább lehet gondolkodni, hogy mi a jó megoldás, de a minden ellen ágálás a fejlődés gátja.

