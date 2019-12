"Jobban képviselhetjük majd a külhoni magyar közösségek autonómiaigényeit, mint a Fidesz"

Egy 2022-es kormányváltással a határon túli magyarság is jobban jár, mert hatékonyabban képviselné az új kormány az autonómiatörekvéseket - egyebek mellett erről beszélt évértékelő interjújában Sneider Tamás. A Jobbik elnökével három külhoni hírportál, a Délhír, a Kárpáthír és az Itthon.ma beszélgetett. A politikus szerint a nemzetpolitikát egy olyan koalíciós kabinetben is hatékonyan képviselheti a Jobbik, amelynek akár Gyurcsány Ferenc is tagja.

Ha valóban veszít a Fidesz, akkor nem tudok elképzelni egy olyan kormányzást, ahol nincs jelen nagyon komoly súllyal a Jobbik

- Sneider Tamás szerint ez abból következik, hogy a több millió nemzeti, konzervatív érzelmű polgár csalódott a Fideszben és ez az október 13-i önkormányzati választások eredményén is látszik. A 2022-es országgyűlési választásig alig két év van, a Jobbik elnöke pedig úgy látja, hogy ugyan a technikai részletek nincsenek tisztázva, de ellenzéki együttműködéssel biztos a Fidesz veresége. Egyre több ember számára válik ugyanis világossá, hogy Orbánék

miközben nemzeti retorikát folytatnak, aközben a nemzetet meglopják és teljesen egyértelmű, hogy egy párt, amely magát nemzetinek vallja, az csak akkor lehetne igazán nemzeti, ha nem rabolná ki módszeresen a saját nemzetét.

Az együttműködés eddig szerinte sikeres volt, a kisebb súrlódásokat pedig rendezték. Példaképp a budapesti Szent István-szobor ügyét hozza fel, ahol Karácsony Gergely a már megszavazott munkálatokat állíttatta le a lakókra hivatkozva. A Jobbik akkor levélben tiltakozott a főpolgármesternél, aki jelezte, hogy az államalapító királynak mindenképp lesz szobra, Lukács György kommunista filozófus szobra pedig nem kerül vissza a parkba.

Féken fogjuk majd tartani az esetlegesen külhoni honfitársaink ellen fenekedőket, legyenek bármely párt képviselői

- fogalmaz Sneider azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy a külhoniak közül sokan félnek Gyurcsány Ferenc visszakapaszkodásától, mert a többi közt a 2004-es népszavazás során a határon túli magyarok kettős állampolgársága ellen kampányolt.

Sneider szerint a Jobbik mindig a határon túliak mellett állt,

a Fidesszel szemben nem hatalomtechnikai, hanem lelkiismereti okokból.

Egy esetleges kormányváltással is jobban járnak majd az elszakított nemzetrészeken élő magyarok, mert

jobban képviselhetjük majd a külhoni magyar közösségek autonómiaigényeit.

A Jobbik elnöke szerint a Fidesz sokszor kétoldalú találkozókon sem vetette fel a témát, mert félt a románok, szlovákok reakciójától. Ugyanakkor ellenzéki oldalon nemcsak a Jobbik, hanem az MSZP és a Párbeszéd programjában is benne van az autonómiaigények támogatása.

Sneider arról is beszél, hogy külhonból csak a jó dolgok látszódnak, ezért lehet népszerűbb a kormány a határon túliak körében. Elmeséli azt is, hogy Magyarországra átköltözött barátaik Orbán-csodálata itt már alább hagyott, ugyanis itt látják azt is, ami a határokon túlra eljutó propagandában nincs benne.

Szerbia uniós csatlakozásával kapcsolatban arról beszél, hogy azt a Jobbik csak akkor hajlandó támogatni, ha a koszovói szerbekéhez hasonló, széleskörű autonómiát adnak a vajdasági magyaroknak.

Orbán Viktor 2004-ben megígérte, hogy székely autonómia nélkül nem lesz román uniós csatlakozás, aztán pedig 2005-ben – megjegyzem az MSZP-vel együtt – vígan megszavazták, így ma sincs székely meg érmelléki autonómia. Szerbiától most mézes-mázos szavakat kapunk, de ahogy megtörténik a csatlakozás, rögtön belénk rúgnak majd.

A pártelnök szerint ezt a történelmi bűnt nem szabad ismét elkövetni, az ukrán és egyébként román és szerb partnereknek egyaránt világossá kell tenni, hogy az autonómia nem szeparatizmus - erre pééldaképp az Olaszországhoz tartozó, de osztrák többségű Dél-Tirolt hozza példaképp. Azt mondta, a Jobbikkal azon dolgoznak, hogy

"egy gyarapodó és sikeres Magyarországot egyszer majd gyöngyfüzérként vegyenek körül ilyen dél-tiroli típusú magyar autonómiák Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és Délvidéken egyaránt."