Transznemű szuperhős?

Kevin Feige, Marvel-vezér a New York-i Filmakadémián kérdésre válaszolva leszögezte, hogy lesz transznemű szereplő a filmjeikben:

Hogyne, hogyne, sőt, hamar. Most forgatunk egy filmet, abban fog szerepelni.

Több tippünk is van, hogy melyik filmre utalhatott Feige. Idén érkezik az Eternals (Örökkévalók), aminek a munkálatai jelenleg is zajlanak. Ebben egy meleg karakter már biztos, hogy szerepelni fog: a Trónok harcából Robb Starkként ismert Richard Madden lesz Ikaris, aki az első nyíltan homoszexuális szuperhőse lesz a Marvel-filmeknek.

Az Örökkévalók főszereplői. Twitter

Utóbbi kijelentés annyiban sántít, hogy a Tessa Thompson-féle Valkűrről csak az nem tudta, hogy biszexuális, akinek fogalma sincs a képregényekről. Az MCU-ban vélhetően a Thor: Love and Thunderben teszik egyértelművé szexuális irányultságát.

Valkűr

A Deadpoolban már találkozhattunk leszbikus mutánssal, ő volt Negaszonikus Tini Torpedó, de annak a filmnek még nem volt köze az MCU-hoz, ellentétben a majd valamikor érkező harmadik Deadpoollal.

Thor is játszik

Ha nem az Eternals, akkor a Love and Thunder is ideális terep lehet az első transznemű hős bevezetésére, a képregényes alap meg is van hozzá: a Thor-füzetekben egy Sera nevű karakter egy férfi angyalcsoport tagja, női identitással.

Nem az első transznemű

Ha a vásznon nem is, a televízióban már láthattunk transznemű szuperhőst. Nicola Maines a Supergirl sorozatban tűnt fel Nia Nal szerepében, tehát ilyen szempontból nem ír történelmet a Marvel.

Nia Nal

Mielőtt azonban belekezdenénk a már unalomig ismételt „Hollywood a píszí miatt tönkreteszi a filmeket!!44” mantrába, érdemes fejben tartanunk, hogy a Marvel-képregényekben már régóta szerepelnek LMBTQ-karakterek, innen nézve tulajdonképpen azt tartom meglepőnek, hogy Feige és csapata eddig várt az MCU-ba való beemelésükkel.

Akit pedig ennyi nem győzne meg, itt lehet böngészni a Marvel transznemű karaktereinek listáját.

