Török Gábor szerint egyre többen hisznek abban, hogy Orbán Viktor elvesztette varázsát

A Népszavának adott interjút Török Gábor politikai elemző. A politológus szerint túlzó az ellenzék hurráoptimizmusa, de véleménye szerint elképesztő látni azt, hogy a kormány soraiból többen is úgy látják, hogy elbukták máris a 2022-es választást.

Török Gábor szerint egyáltalán nem lehet biztosra mondani, hogy

"Orbán Viktor három év múlva is meghatározó szereplője lesz a magyar politikának: akár egy önkéntes váltással még 2022 előtt, akár a választók akaratából”.

Török szerint Lázár János bírálata, amely szerint a döntéshozók elszakadtak a valóságtól és nincsenek tisztában az ország valós állapotával, többen is egyetértenek. Hozzátette, A párt csúcsvezetői között is van olyan vélemény, miszerint ha nem változtatnak, akkor a 2022-es választást is bukják.

"Van egy nagyon erős törés a Fideszt irányító fővárosi csoport és az alapvetően az eredményeket hozó, a párt derékhadát képező vidéki politikusok között, akik szerint a központ nem látja, milyen helyben a véleményklíma."

A politológus szerint a legjobb a kormány részéről az lenne, ha leváltanák Rogán Antal és Kubatov Gábor körét.

"A belső kritikák szerint Rogán Antalnak és Kubatov Gábornak mennie kellene, de ez felveti azt a kérdést is, hogy van-e alternatív politikai elitje a Fidesznek. Ebből a szempontból pedig elég siralmas a kép."

Török Gábor az ellenzék részéről úgy beszélt, hogy nehezen tudja elképzelni, hogy 2022-ben nem egyeznek meg minden egyéni választókerületben, ez pedig nagyon jelentős újdonság.

"Nem találkoztam olyan ellenzéki politikussal, aki szerint nem lesz megállapodás legalább az egyéni választókerületekben. Ez pedig már a siker reményét adja majd."

Kiemelte, hogy az egyik legnagyobb kérdés az lesz, hogy a DK rá tudja-e kényszeríteni a többiekre a „közös lista, közös miniszterelnök” koncepciót, amelynek nagy valószínűséggel Gyurcsány Ferencék lennének a vezetői. A kérdés, hogy azok a pártok, amelyek ebben nem érdekeltek, képesek lesznek-e valami újat kitalálni. Úgy látja, hogy a Momentum és a Jobbik megpróbál egy „régi-új ellenzék” narratívával ellensúlyozni ebben a helyzetben.