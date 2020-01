Miért kell magyar űrhajós? - Interjú Ferencz Orsolya miniszteri biztossal

A sok jelentős dátum után, 2019. november 27-én újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar űrkutatás?

Az Európai Űrügynökség (ESA) projektjeiben érdemben növeltük meg Magyarország részvételét, megnyitva a magyar kutatók számára az ESA számos programjába történő bekapcsolódás lehetőségét. Az Oroszországban jelenleg folytatott űrprojektek közül azok, amelyekben eddig is volt magyar hozzáadott technológiai érték, hivatalosan is magyar-orosz űrkutatási projektekként folytatódnak. Most ezeket a projekteket hivatalosan is közös űrkutatási-űrtechnológiai fejlesztési projektekké tesszük, abban megemeljük a magyar részvételnek mind a mennyiségét, mind a hozzáadott értékét. Ezek a magyar űripar számára jelentős új lehetőségeket jelentenek.

Embert küldeni az űrbe - ez már Kennedy-idejében is többről szólt tudományos áttörésnél. Miért van szüksége hazánknak arra, hogy magyar űrhajós lépjen a Nemzetközi Űrállomásra?

Minden nemzet számára nagy lehetőség, ha olyan tudományos vizsgálatokat végezhet, amelyeket kizárólag a világűrben, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lehet végrehajtani.

Ez tulajdonképpen egy olyan különleges laboratórium, amelyből az egész emberiség ezzel az eggyel rendelkezik és csak nagyon kevés kutatónak adatik meg, hogy itt kísérletezhessen.

Az egész magyar tudományos élet, a magyar egyetemek, kutatóintézetek profitálnak egy ilyen nemes vállalkozásból.

Mit tudhatunk a kiválasztásról, a magyar asztronauta kiképzéséről?

A kiválasztás szempontjai részben adottak, hiszen fizikailag alkalmasnak kell lenni a világűrben fellépő erőhatások és a súlytalanság elviselésére, miközben komplex feladatok elvégzésére is képesnek kell lenni. A leendő magyar űrhajós kiválasztásában a hazai szakemberek mellett természetesen az orosz kollégák segítségére nagyban támaszkodunk, ahogy hasonló esetben teszi azt az Európai Űrügynökség, az ISRO (indiai űrügynökség) vagy akár a NASA is.

Charles Simonyi már vitt fel magával magyar zászlót és egy csipetnyi magyar földet is az ISS-re. Ön mit küldene fel a 2024-es misszióval?

Annak örülnék a legjobban, ha maximális számú magyar fejlesztés és magyar kísérlet valósulna meg, lenne sikeresen elvégezve a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén.