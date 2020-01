"Mára eltűnt az a sztereotípia, hogy a 'magyar filmek rosszak', a világ ismét kezd felfigyelni ránk"

Kicsit ismét hazai vizekre evezve. Mi a véleményed a hazai filmgyártásról? Bár a Hazug pont önerőből készült, van szerepe az elmúlt évek sikereiben a Filmalapnak?

Szerintem egész egyszerűen nagyon tehetséges rendezőink és filmes szakembereink vannak, nincs semmiféle misztikum a sikerek mögött. Úgy érzem, mára szerencsére eltűnt az a sztereotípia, hogy a „magyar filmek rosszak”, ami valószínűleg az ezredforduló környékén készült alkotások miatt alakulthatott ki. Az utóbbi években viszont számomra is a legjobb filmek nagyrésze magyar volt, és szerencsére ezzel nem csak én vagyok így, hanem a világ is kezd ismét felfigyelni ránk.

Az persze mindenképp megkönnyíti a dolgokat, ha van az ember mögött egy nagy presztízzsel, tapasztalattal rendelkező intézmény. Mi teljesen magunkra voltunk utalva, elkészült a film, véglegesítettük. És hogyan tovább? A film utóélete volt a legnehezebb és legköltségesebb feladat. A díjak sem csak maguktól jönnek, elképesztő munkánk van a különböző kritériumok által tarkított nevezésekben.

Mit gondolsz, a mai korban, amikor a Netflixnek, az HBO GO-nak és más tartalomszolgáltatóknak köszönhetően egyre inkább kezd Hollywoodon kívül a világ többi része is bekapcsolódni a filmgyártásba, nagyobb lehetőség áll a magyar filmesek előtt, mint egy-két évtizede?

Sokkal több lehetőség van, mint korábban. Mondhatni, a világ megnyílt a készítők előtt. Ha valakinek a filmje felkerül valamelyik streeming szolgáltató kínálatába, akkor akár egész Európában elérhetővé válik az alkotás. Ez a rövidfilmes műfajban már csak azért is óriási lépés, mert ezek nem túl gyakran kerülnek a mozivászonra, nehezebb velük elérni a nézőket, ritkán tudnak igazi áttörést hozni egy rendezőnek, az inkább a nagyjátékfilmek sajátja. Az utóbbi évek nagyszerű kisfilmes sikereinek köszönhetően azonban úgy látom, hogy itthon is egyre nagyobb az érdeklődés erre a műfajra. Bizonyára sokat lendített ezen a Mindenki Oscaron való szereplése, valamint, hogy egyre több tartalomszolgáltató érdeklődik a kisfilmek iránt is. Már elérhető Tóth Barna tavalyelőtti Oscar shortlistes kisfilmje a Susotázs, és Kis Hajni Last Call című filmje is az HBO GO kínálatában, ami nemrég nyert Münchenben fődíjat a diákfilmszemlén.

A streeming szolgáltatók ráadásul egyre népszerűbbek a mozikkal szemben. Szerinted ebben csak a kényelem játszik szerepet, vagy esetleg az, hogy a filmgyár az elmúlt években leginkább CGI-val feltuningolt blockbusterekkel szolgált, újabb és újabb feldolgozásokkal biztonsági játékot játszott, míg a sorozatokkal mertek merészet húzni?



Lehet, hogy ezek is közrejátszanak, de szerintem a legszámottevőbb változás, hogy ma már szinte nincs minőségbeli különbség a mozifilmek és a TV filmek, vagy TV sorozatok között. Erre tökéletes példa most az Akik maradtak, ami eredetileg TV filmnek készült, és beválogatták az idei Oscar shortlist filmek közé, vagy az Örök tél, amivel Gera Marina Emmy-díjat nyert. De több hasonló példa is volt az elmúlt években, hogy a TV film később mozis forgalmazásba került, gondoljunk csak Szász Attila másik filmjére a Félvilágra, vagy Topolánszky Tamás Curtizére. Szóval, ma már igazából rajtunk áll a döntés, hogy ugyanazt a minőséget a moziban vagy a kanapénkon ülve fogyasztjuk-e.