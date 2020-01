Nem sokat kellett várni az év első időközi választására

Az év első időközi választásait rendezik ma: Banán, Cserépváralján és Esztergályhorvátiban polgármestert, Lakhegyen polgármestert és képviselőket, Orosházán és Lendvadedesen pedig önkormányzati képviselőt választanak.

A Békés megyei Orosháza 1-es egyéni választókerületében az októberi választáson kialakult szavazategyenlőség miatt tartanak időközi választást, a képviselői helyért hárman indulnak, és 2261-en szavazhatnak.

Az orosházai választással részletesen is foglalkoztunk. Mint ismert, a Dél-Békés központjában azért nem sikerült leváltani a kormánypárti polgármestert, Dávid Zoltánt, illetve többséget szerezni a képviselő-testületben, mert a Közösen Orosháza Városáért lokálpatrióta egyesület mögött nem valósult meg a teljes ellenzéki támogatás, a helyi MSZP ugyanis nemcsak polgármesterjelöltet, hanem minden egyes körzetben képviselőjelöltet is indított. Ennek az lett az eredménye, hogy a Jobbik, a DK, a Momentum és a Mindenki Magyarországa Mozgalom által támogatott polgármesterjelölt, Szabó Ervin 154 szavazattal kapott ki Dávid Zoltántól, úgy hogy az MSZP-s Fetser János elvitt az ellenzéki oldalról 1631 voksot (16,45 százalékot).

Emellett az 1-es számú választókerületében az ellenzéki Raffai János és a kormánypárti Tóth Zoltánné is 417-417 szavazatot (41,91 százalék) kapott, miközben az MSZP-s Füvesi Sándor 161 szavazattal (16,18 százalék) behúzta a kétes dicsőséget érő harmadik helyet.

Most annyiban más a helyzet, minden ellenzéki párt beállt Raffai János mögé (ha a Munkáspártot nem számoljuk ide). További részleteket itt olvashat:

Így legyőzhetik a Fideszt Orosházán - minden ellenzéki szavazattal számolhatnak a vasárnapi időközin A jászberényi csúfos kudarc után, de még a dunaújvárosi előre kalkulált vereség előtt, a Fidesz pártlogóval igyekszik megvédeni a maffiavádakkal gyanúsított Simonka György üzleti érdekeltségeit a vasárnapi időközi önkormányzati választáson Orosházán. Az ellenzék azonban most egységesebb, mint amilyen októberben volt, és meg akarják mutatni, ők vannak többségben a városban.

A Komárom-Esztergom megyei Banán azért tartanak időközi polgármester-választást, mert az októberi önkormányzati választáson szavazategyenlőség alakult ki az első helyen a polgármester-jelöltek között. Az időközi választáson hat jelölt indul a tisztségért, ebből öten függetlenként - köztük az őszi választáson az első helyen végzők -, egy jelölt pedig a Nemzeti Zöld Koalíció jelöltjeként. Banán másfél ezer ember él, közülük 1339 voksolhat most.



A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cserépváralján ugyancsak azért tartanak időközi választást, mert ősszel a három jelölt közül a két legjobban szereplő induló egyenlő számú szavazatot gyűjtött be. A mostani voksoláson az ősszel a legtöbb szavazatot kapó két jelölt indul, függetlenként. A választói névjegyzékben 359 cserépváraljai lakos szerepel.



A Zala megyei Esztergályhorvátiban szintén szavazategyenlőség miatt lesz időközi választás, miután októberben a négy jelölt közül a két legjobban szereplő induló egyenlő számú szavazatot gyűjtött be. Az időközi választáson három független jelölt - köztük az őszi választás két legtöbb szavazatot kapó jelöltje - mellett elindul a Nemzeti Zöld Koalíció jelöltje is. A választói névjegyzékben 369 esztergályhorváti választópolgár szerepel.



A szintén Zala megyei Lakhegyen tavaly októberben jelöltek hiányában elmaradt a képviselő- és polgármester-választás. Az időközi választáson hat polgármesterjelölt indul: öten függetlenként, egy jelölt pedig a Nemzeti Zöld Koalíció színeiben. A négytagú képviselő-testület helyeire nyolc független jelöltet vettek nyilvántartásba. A mintegy ötszáz lakosú településen 392-en adhatják le a szavazatukat, nincs a jelöltek között a jelenlegi polgármester és az eddigi képviselő-testület egyetlen tagja sem.



A Zala megyei Lendvadedesen pedig azért lesz időközi képviselő-választás, mert a képviselők száma a működéséhez szükséges létszám alá csökkent. Két jelölt indul, 28-an szavazhatnak rájuk.



Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.