Óriási robbanás Óbudán - három épület kigyulladt

Leszakadt egy nagyfeszültségű vezeték Budapesten, a III. kerületi Kunigunda útján vasárnap este, három egymás melletti épület ég - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel. Egy ember megsérült.

Kolozsi Péter azt mondta, hogy a vezetéket, amely a földön fekszik, áramtalanítani kell, ami jelentősen nehezíti a nagy erőkkel kivonuló tűzoltók munkáját. A legfontosabb feladat a tűz körülhatárolása - jegyezte meg a helyettes szóvivő.



A katasztrófavédelem szóvivője az Indexnek azt mondta, bár még tart az épületek átvizsgálása, de az oltás elején úgy tűnik, személyi sérülés nem történt. Valamivel később azt is hozzátette: időközben megtörtént a vezeték áramtalanítása, ami nagy mértékben segíti az oltást.

Közben az is kiderült, hogy több kerületben kis időre még az áram is elment, még a pesti oldalon is.

Többen számoltak be arról, hogy a robbanás a Budai Fűtőerőműnél történt, de a Katasztrófavédelemnek nincs információja arról, hogy az erőművet is érintené a tűz.

A körülmények tisztázására tűzvizsgálati eljárást indítottak - közölte a Katasztrófavédelem.

Kolozsi Péter azt mondta, hogy egy ember megsérült: áramütést szenvedett. Őt átadták a mentőknek.



Megjegyezte, hogy a három épületben kilencen laktak, közülük öten tartózkodtak otthon. A tűzoltók több gázpalackot is kihoztak az épületekből, ezeket lehűtik - mondta Kolozsi Péter.