A Jobbik alelnöke üzent Rácz Zsófiának: „Legyen bátor. Van kikért annak lennie.”

Stummer János országgyűlési képviselő, a Jobbik alelnöke a Facebook-oldalán üzent az országjárásra indult Rácz Zsófiának, akinek Novák Katalin szerint a korához képest nagy tapasztalata van, és ezért is nevezték ki a fiatalokért felelős helyettes államtitkárrá.

Rácz Zsófia szerdán töltötte fel újdonsült Facebook-oldalára a bemutatkozó videóját. „Én nemcsak hallak, de értelek is!” - fűzte hozzá. Pénteken pedig már arról tájékoztatta követőit, hogy országjárásra indul, amelynek első állomásaként Érpatakot nevezte meg.

Stummer János szerint lesz miről beszélnie Rácz Zsófiának az országjárásán, főleg ha azokat is felkeresi, akiket a jobbikos képviselő ismer:

„Például azt a lányt, aki élete nagy álmát megvalósítva tanár lett. Most Budapesten tanít egy szakiskolában. Tudja mennyit keres? Épp 30 ezer forinttal többet, mint amennyiért albérletben lakik. Úgyhogy a korrepetálásokat nem a gyarapodásért, hanem az életben maradásért tartja. Beszéljen vele is.Vagy azt a srácot, aki két éve lett CNC esztergályos, azóta is a szakmájában, ugyanazon a munkahelyen dolgozik, ahol kezdett. Megbecsülik, jó munkaerő. Idén nősül, házat vesznek. Tudja meddig fogja fizetni a hitelt? Húsz évig, már ha a család kisegíti a szükséges önerővel. Beszéljen vele is. De elég, ha csak egy-két középiskolába elmegy és ott megkérdezi, hogy hányan akarnak ebben az országban majd élni és dolgozni 10 év múlva. Tudja minek fog majd örülni? Ha egy-két suliban talán a fele azt mondja majd, hogy marad. Hogy itt akar élni, hogy itt akar családot. Beszéljen velük is. Vagy ha ez strapás, mondok jobbat. Üljön fel bátran valamelyik pénteken egy Pestről induló gyorsra, beszéljen velük, akik ott zötykölődnek. Kérdezze őket az iskoláról, a lakhatásról, a jövőről. A jövőről, igen. Látnak-e itthon olyat, vagy mennek majd ők is az első adandó alkalommal nyugatra úgy, hogy vissza se néznek.”