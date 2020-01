Nemcsak az Európa-bajnoki cím, hanem az olimpia is a tét a Duna Arénában

Magyarország számára a női csapat ma esti meccsével elkezdődik a Duna Arénában az idei, olimpiai kvalifikációs vízilabda Európa-bajnokság. Egyelőre egyik csapatunknak sincs kvótája Tokióba, így a minél jobb szereplés mellett az ötkarikás részvétel bebiztosításáért is szurkolhatunk.

A női válogatott négy évvel ezelőtt Eb-győzelemmel repült Rióba, abból a csapatból öten maradtak a 2020-as budapesti kontinenstornára, Bíró Attila együttese a tavalyi világbajnokságon negyedik helyen zárt, az akkori kerethez képest három változást láthatunk.

A női válogatott edzése a Duna Arénában. Béli Balázs

Kimaradt például Antal Dóra és Szücs Gabriella, utóbbi hiányozhat a védekezésnél, de a szövetségi kapitány is elismerte, nehéz volt a döntés:

Közhely vagy sem, az elmúlt öt esztendő legnehezebb világverseny előtti döntését kellett meghoznom. Olyan szinten nőttek fel a fiatalabb játékosok a tapasztaltabbakhoz, hogy nüanszok dönthettek csak. Szerkezetileg per pillanat a kijelölt tizenhárom játékosból álló csapatot tartjuk a legjobbnak arra, hogy az Európa-bajnokságon az ismert célokért harcoljon

- mondta a waterpolo.hu-nak Bíró.

A csapat gerincét Keszthelyi Rita, Gurisatti Gréta, Gyöngyössy Anikó, Parkes Rebecca, Illés Anna és Garda Krisztina alkothatják.

Európából eddig egyedül a bombaerős spanyoloknak van kvótája az olimpiára, ebből is következik, hogy nehéz dolga lesz a magyar csapatnak. Hollandia, Olaszország, Oroszország és Görögország is kemény ellenfél, a döntő is csak akkor jelent biztosan jegyet Tokióba, ha ott Spanyolország az ellenfél.

A női válogatott ma este, 19:30-tól játssza első meccsét a Duna Arénában, az ellenfél Horvátország.

Valamivel egyszerűbb lehet a férfiaknak

A 2018-as Európa-bajnokság ugyan gyengén sikerült, csak a nyolcadik helyet sikerült megszerezni, de a válogatott azóta Világkupát és Európa-kupát is nyert.

Märcz Tamás csapata jól néz ki, sorolhatjuk a világklasszisokat: Varga Dénes, Hosnyánszky Norbert, Hárai Balázs, Vámos Márton, Zalánki Gergő. Ennek ellenére nincs Európa-bajnokuk, a szövetségi kapitányt kivéve: Märcz 1999-ben volt győztes Kemény Dénes kapitánysága alatt, ez az eddigi utolsó Eb-aranya a férfi vízilabdásainknak.

A férfi válogatott edzése a Duna Arénában. Béli Balázs

A tavalyi világbajnokságot a negyedik pozícióban fejezték be, de Varga Dénes ujja már az első meccsen eltört, ő fájdalmasan hiányzott a csapatnak.

A nőkhöz hasonlóan egyelőre nincs meg a kvóta, de Európából már Szerbia, Olaszország és Spanyolország is kvalifikálta magát az olimpiára, optimális esetben a negyedik hely is elég lehet Tokióhoz.

Märcz Tamásék kedden kezdenek a törökök ellen 19:00-kor.