Tagadja a kormány az uniós pénzek megvonását, de a főpolgármester szerint az asztalán áll a terv

Karácsony Gergely is reagált a Népszavában megszellőztetett kormányzati tervre, miszerint Orbán Viktorék megvonnák a fővárostól az uniós fejlesztési forrásokat. A főpolgármester posztját a 24.hu szúrta ki, ebben azt írja a politikus, hogy

Álságos és káros az a sajtóban ma kiszivárgott kormányzati terv, amely Budapestet lényegében elvágná az uniós fejlesztési forrásoktól.

A Népszava cikkét Fürjes Balázs kormánybiztos is fake newsnak minősítette, mondván, nincs ilyen tervezet a kabinetben. Hasonló állásponton volt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is. Azonban Karácsony a közösségi oldalán arról is ír az anyaggal kapcsolatban, hogy a fideszes állítások ellenére az létezik:

a kormány illetékes minisztere rezignált arccal letagadja az anyag létezését, pedig az itt van éppen az asztalomon. Letagadja azt is, hogy ezt bemutatták Brüsszelben. Pedig az ominózus napon speciel én is Brüsszelben tárgyaltam, a repülőgépen ott ült előttem Palkovics László miniszter.

Karácsony Gergely azt ígéri, hogy nem fogják hagyni Budapest megrövíditését, mivel annak az egész ország kárát látja. Alább a teljes poszt: