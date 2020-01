Ellenzéki oldalon is méltatják az elhunyt Sir Roger Scrutont

Vasárnap érkezett a hír, hogy 75 éves korában elhunyt Sir Roger Scruton konzervatív brit író-filozófus, a Brit Akadémia és a Királyi Irodalmi Társaság tagja, a Buckingham Egyetem és az Oxfordi Egyetem vendégprofesszora.

Sir Roger Scruton ötvennél több könyv és publikáció szerzője, tavaly a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesítette Áder János köztársasági elnök. A kitüntetést Orbán Viktor adta át december elején a londoni magyar nagykövetségen.

„Scruton professzor olyan ember, aki mindig a valóság és az igazság oldalán állt. Amikor még szovjet megszállás volt Közép- és Kelet-Európában, segített a kommunizmus elleni harcban. Azonban nem támogatta vakon a nyílt társadalmak eszméjét, mert eléggé éber volt ahhoz, hogy meglássa annak hibáit, és figyelmeztessen bennünket annak veszélyeire. Ugyanakkor idejekorán látta az illegális migráció veszélyét, és megvédte Magyarországot az igazságtalan bírálatokat megfogalmazókkal szemben”

- méltatta Scrutont a miniszterelnök tavaly.

Annak ellenére, hogy a filozófus jó kapcsolatokat ápolt a magyar kormánnyal, az ellenzéki oldalon is elismerték munkáját. Schiffer András, az LPM alapítója és volt társelnöke szerint Roger Scruton színvonalasan bontotta ki az ökológiai gondolkodás konzervatív gyökérzetét, majd idézett is tőle a Facebookon, Zöld filozófia - Hogyan gondolkozzunk felelősen a bolygónkról? - című magyarul is megjelent könyvéből.

Sneider Tamás, a Jobbik elnöke a Facebook-oldalán azt írta: rengeteg értékes gondolatot hagyott ránk Scruton. Gyöngyösi Márton, az ellenzéki párt elnökhelyettese bővebben fogalmazott:

„Sajnos a mai, radikális baloldaliak által dominált tudományos életben meglehetősen ritka az olyan gondolkodó, aki jobboldali értékrendje dacára elismerést és megbecsülést tud kivívni magának. Roger Scruton ilyen volt. Isten nyugosztalja”

- írta a jobbikos politikus a közösségi oldalán.