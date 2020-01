Másfél milliárd forintot szánt a kormány a videojátékokra

TúlzásAz eseményt Deutsch Tamás, a kormány internetmindenese nyitotta meg, aki szerint az esport és a jövő megérkezett hozzánk. Tényleg megérkezett, de nem most és nem ezzel fesztivállal. Itthon is évtizedes múltra tekint vissza videojáték-kultúra, szóval nem most eszméltünk rá, csak a kormány most tolt bele pénzt.