Novák Katalin visszaszólt Manfred Webernek: nincs szükségünk demokrácialeckékre

A Twitteren reagált Novák Katalin, a Fidesz alelnöke az Európai Néppárt frakcióvezetője, Manfred Weber szavaira, aki keddi sajtótájékoztatóján azt mondta: ha a Fidesz tagja szeretne maradni a Néppártnak, akkor tisztáznia kell, hogy ragaszkodik-e a Néppárt alapelveihez, majd azt is hozzátette: „nem kér kioktatást sem a politika, sem a választások ügyében” a magyar kormánypárttól.

Novák Katalin a Twitteren azt írta, nincs szükségük arra, hogy Manfred Weber demokrácia leckéket adjon nekik.

- tette fel a kérdést a fideszes politikus, aki a héten Berlinbe utazott, hogy vezető német politikusokkal találkozzon, és a Fidesz, illetve a Néppárt kapcsolatáról is tárgyaljon.

We don't need a lesson from @ManfredWeber on #democracy. In #Hungary, we don't lecture somebody for having an opinion. Has this become a practice in the @EPP?